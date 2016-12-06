فینالیست «هوش برتر» امشب مشخص می شود/ رایزنی برای معرفی استعدادها

به گزارش خبرگزاری مهر، پیمان پورمقیمی طراح و تهیه کننده مسابقه «هوش برتر» درباره قسمت پایانی این برنامه که امشب روی آنتن شبکه نسیم می رود، گفت: قسمت فینال مسابقه «هوش برتر» امشب سه شنبه ۱۶ آذر ساعت ۲۳ روی آنتن شبکه نسیم می رود و چهار شرکت کننده نهایی با یکدیگر به رقابت می پردازند.

وی ادامه داد: چهار نفر نهایی با نام های جعفر صادقی از گرگان، متین قهرمانی از همدان، محمد محرابی نسب از بجنورد و سعیده سرکاریان از تهران هستند که ۲ نفر دارای تحصیلات کارشناسی و ۲ نفر دیگر دارای کارشناسی ارشد هستند.

پورمقیمی با اشاره به جوایز این مسابقه عنوان کرد: این چهار نفر، پنج مرحله را طی کردند تا به مرحله ششم و فینال رسیدند و امشب طی این فینال قرار است برنده نهایی «هوش برتر» مشخص شود. در مرحله فینال به نفر اول ۵۰ میلیون تومان، نفر دوم ۳۰ میلیون تومان، نفر سوم ۱۵ میلیون تومان و نفر چهارم ۸ میلیون تومان تعلق می گیرد.

تهیه کننده مسابقه «هوش برتر» با اشاره به هزینه های این مسابقه یادآور شد: ما ۶۳ برنامه تاکنون داشتیم که با هر برنامه مخاطبان ما بیشتر می شدند و همچنین شرکت کننده های برنامه نیز در سری دوم چند برابر شرکت کننده های سری اول بودند.

وی اضافه کرد: ما در این برنامه اسپانسری نداشتیم و فقط شبکه نسیم از ما حمایت کرد. از آنجا که برنامه ما خاص و فرهیخته است، نخواستیم تبلیغ کنیم چون جذب اسپانسر نیاز به تبلیغ کالا دارد و ما سراغ اسپانسرهای تجاری نرفتیم تا مجبور نشویم کالای تجاری را در برنامه تبلیغ کنیم.

پورمقیمی در پایان درباره برنامه امشب عنوان کرد: سوالات ویژه ای برای این برنامه طراحی شده است تا نفر هوشمند برتر مسابقه در یک رقابت هیجان انگیز مشخص شود. ما برای این منظور سطح مسابقه را بالا گرفتیم چراکه بعدا خودمان طی رایزنی هایی با شرکت ها و کارخانه ها در شهرهای نفرات برتر، آنها را با توجه به ظرفیت هایی که از خود ارایه دادند، معرفی می کنیم.