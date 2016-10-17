به گزارش خبرگزاری مهر، پیمان پورمقیمی درباره مسابقه «هوش برتر» که سری دوم آن از شبکه نسیم آغاز شده است، گفت: در سری دوم مسابقه «هوش برتر» ۱۲۸ نفر از میان ۴۷۰۰ نفر در قالب ۴ گروه ۳۲ نفره به رقابت می پردازند که از هر گروه چهار نفر به مرحله نهایی صعود می کنند.

وی ادامه داد: در مرحله فینال نیز ۴ نفر از میان ۱۶ نفر به رقابت می پردازند و نفرات اول تا چهارم مسابقه «هوش برتر» در سال ۹۵ مشخص می شوند.

پورمقیمی که پیش از این طراح مسابقه های مختلفی در تلویزیون بوده است درباره «هوش برتر» توضیح داد: این مسابقه برای اولین بار هوش دیداری، شنیداری، حافظه، سرعت عمل و تلفیق این چهار آیتم در مرحله عمل را مورد سنجش قرار می دهد و در پایان هر برنامه ۲ نفر برتر به مرحله بعد صعود می کنند.

تهیه کننده مسابقه «هوش برتر» با اشاره به سری اول این مسابقه که نوروز ۹۵ روی آنتن شبکه نسیم رفت، یادآور شد: این برنامه در نوروز با استقبال کم نظیری مواجه شد به نحوی که ۸۴ درصد رضایت مخاطبان را کسب کرد. همچنین «هوش برتر» توسط مرکز پژوهش و سنجش افکار سازمان صداوسیما جزو پنج برنامه برتر سازمان در این ایام شناخته شد و از دید برخی از منتقدان به عنوان شگفتی ساز برنامه های نوروز لقب گرفت. استفاده از تجهیزات و وسایل نو و فنی و مراحل مختلف و بازی های هوشمندانه از ویژگی های بارز این مسابقه بود که در کنار طراحی فکری آن باعث می شد هوش شرکت کنندگان سنجیده شود.

وی با اشاره به برنامه ای که امشب ۲۶ مهرماه روی آنتن شبکه نسیم می رود، بیان کرد: شب گذشته پرونده گروه اول مسابقه بسته شد و از امشب گروه دوم آغاز به کار می کنند. نکته قابل توجه این است که چهار نفر راه یافته از گروه یک به مرحله نهایی مسابقه از استان های کردستان، همدان، گلستان و اصفهان هستند.

تهیه کننده مسابقه «نشان برتر» در پایان با اشاره به تغییرات جدید «هوش برتر» که از امشب در برنامه اتفاق می افتد، عنوان کرد: مراحل ضبط مسابقه گروه اول در حالی به تولید رسید که به دلیل مصادف شدن با ایام سوگواری حضرت اباعبدالله مسابقه بدون موزیک و گرافیک پخش شد و از امشب موزیک و گرافیک اصلی برنامه اضافه خواهد شد.

مسابقه «هوش برتر» با اجرای افشین زی نوری در ایام محرم و صفر هر شب ساعت ۲۳ از شبکه نسیم روی آنتن می رود.