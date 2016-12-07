انتقال مشکل کمبود بودجه به شورای نظارت بر سازمان صداوسیما

به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه ۳۹۵ اعضای شورای نظارت بر سازمان صدا و سیما در روز دوشنبه ۱۵ آذر ۹۵ به ریاست حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه ای و با حضور نمایندگان قوای سه گانه و همچنین عبدالعلی علی عسکری رییس سازمان صدا و سیما برگزار شد.

در این جلسه رییس رسانه ملی ضمن تشریح اقدامات سازمان صدا و سیما در ماه های گذشته، گزارشی از برنامه ها به ویژه برنامه هایی که در آینده اجرا خواهد شد و نیز مشکلات مالی فراروی سازمان ارائه داد.



در ادامه جلسه نیز اعضای شورا به بیان دیدگاه ها و پیشنهادهای خود در موضوعات مرتبط با سازمان صدا و سیما پرداختند.

برنامه های مناسبتی، برنامه های دهه فجر و نوروز و همچنین برنامه ریزی برای تولید فیلم های سینمایی، سریال های نمایشی و مستند، برای حفظ مخاطب فعلی و جذب مخاطب جدید از محورهای مورد بحث در این جلسه بود.

شورای نظارت بر سازمان صداوسیما بعد از شنیدن گزارش رییس رسانه ملی پیرامون کمبود اعتبارات و مشکلات مالی، مقرر کرد که از طریق نمایندگان قوای مجریه و مقننه در شورا مساعدت های لازم را برای بهبود وضعیت بودجه سازمان به عمل آورد.

با توجه به ضرورت تعامل هرچه بیشتر شورای نظارت با رسانه ملی مقرر شد جلسه آینده نیز با حضور رییس رسانه ملی و با موضوع مورد علاقه طرفین برگزار شود.