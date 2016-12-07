بازنشستگی پیش ازموعدمنجربه خروج نیروی کارمتخصص ازچرخه تولیدمی شود

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود علیاری شامگاه سه شنبه در نخستین نشست کمیته مشاغل سخت و زیان آور، افزود: تنها دو درصد از بازنشستگی های پیش از موعد مربوط به گروه ب بود و ۹۸ درصد مربوط به گروه الف است.

وی تاکید کرد: گروه ب مشاغلی هستند که ماهیتاً سخت وز یان آور بوده و با به کارگیری تمهیدات بهداشتی ، ایمنی و تدابیر فنی توسط کارفرما، صفت سخت و زیان آوری آن ها کاهش یافته ولی کماکان سخت و زیان آوری آن ها حفظ می شود.

علیاری افزود: گروه الف مشاغلی را شامل می شود که صفت سخت و زیان آور با ماهیت شغلی وابستگی دارد اما می توان با بکارگیری تمهیدات بهداشتی، ‌ایمنی و تدابیر فنی مناسب توسط کارفرما سختی و زیان آوری آنها را حذف کرد.

مدیرکل تامین اجتماعی استان زنجان مهمترین نقطه ضعف اجرای این قانون را عدم تعریف عناوین شغلی دانست و گفت از این پس باید عناوینی که تامین اجتماعی و اداره کار معرفی می نماید ملاک عمل قرار گیرد.

معاون اداره کار، تعاون و رفاه اجتماعی استان نیز همخوانی نداشتن مستندات آلاینده سنجی و عناوین شغلی را از مشکلات این قانون دانسته و خواستار اخذ تصمیمات در کمیته های بدوی و تشخیص براساس این مستندات شد.

امیدوار ۹۹ درصد مشکلات موجود در بحث مشاغل سخت و زیان آور را مربوط به تبصره ۳ ماده ۹ قانون مشاغل سخت و زیان آور دانست و گفت: براساس این تبصره واحدهای تولیدی مکلفند ظرف حداکثر ۲ سال با اتخاذ تدابیر لازم در جهت کاهش آلایندگی ها صفت سخت و زیان آور را از واحدهای تولیدی بکاهند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و مدیریت منابع انسانی استانداری زنجان خواستار ایجاد الزامات قانونی برای اخذ چارت سازمانی در زمان اخذ پروانه بهره برداری از سازمان صنعت،معدن وتجارت شد.

رحیم عصفوری گفت: در حال حاضر بررسی وضعیت واحدهای تولید تنها از طریق نمایندگان کارگران، کارفرمایان و علو م پزشکی صورت می گیرد.

وی همچنین خواستار ایجاد الزامات قانونی برای اخذ چارت سازمانی در زمان اخذ پروانه بهره برداری از سازمان صنعت،معدن و تجارت شد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و مدیریت منابع انسانی استانداری زنجان بر تشکیل کمیته مشاغل سخت و زیان آور با مصوبه شورای گفتگوتاکید کرد.