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۱۷ آذر ۱۳۹۵، ۹:۲۶

مدیرکل تامین اجتماعی استان زنجان:

بازنشستگی پیش ازموعدمنجربه خروج نیروی کارمتخصص ازچرخه تولیدمی شود

بازنشستگی پیش ازموعدمنجربه خروج نیروی کارمتخصص ازچرخه تولیدمی شود

زنجان-مدیرکل تامین اجتماعی استان زنجان با اشاره به افزایش بی رویه نرخ بازنشستگی پیش از موعد، گفت: متاسفانه بازنشستگی پیش از موعد منجر به خروج نیروی کار متخصص از چرخه تولید می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود علیاری شامگاه سه شنبه در نخستین نشست کمیته مشاغل سخت و زیان آور، افزود: تنها دو درصد از بازنشستگی های پیش از موعد مربوط به گروه ب بود و ۹۸ درصد مربوط به گروه الف است.

وی تاکید کرد: گروه ب مشاغلی هستند که ماهیتاً سخت وز یان آور بوده و با به کارگیری تمهیدات بهداشتی ، ایمنی و تدابیر فنی توسط کارفرما، صفت سخت و زیان آوری آن ها کاهش یافته ولی کماکان سخت و زیان آوری آن ها حفظ می شود. 

علیاری افزود:  گروه الف مشاغلی  را شامل می شود که صفت سخت و زیان آور با ماهیت شغلی وابستگی دارد اما می توان با بکارگیری تمهیدات بهداشتی، ‌ایمنی و تدابیر فنی مناسب توسط کارفرما سختی و زیان آوری آنها را حذف کرد.

مدیرکل تامین اجتماعی استان زنجان مهمترین نقطه ضعف اجرای این قانون را عدم تعریف عناوین شغلی دانست و گفت از این پس باید عناوینی که تامین اجتماعی و اداره کار معرفی می نماید ملاک عمل قرار گیرد.

معاون اداره کار، تعاون و رفاه اجتماعی استان نیز همخوانی نداشتن مستندات آلاینده سنجی و عناوین شغلی را از مشکلات این قانون دانسته و خواستار اخذ تصمیمات در کمیته های بدوی و تشخیص براساس این مستندات شد.

امیدوار ۹۹ درصد مشکلات موجود در بحث مشاغل سخت و زیان آور را مربوط به تبصره ۳ ماده ۹ قانون مشاغل سخت و زیان آور دانست و گفت: براساس این تبصره واحدهای تولیدی مکلفند ظرف حداکثر ۲ سال با اتخاذ تدابیر لازم  در جهت کاهش آلایندگی ها صفت   سخت و زیان آور را از واحدهای تولیدی بکاهند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و مدیریت منابع انسانی استانداری زنجان خواستار ایجاد الزامات قانونی برای اخذ چارت سازمانی در زمان اخذ پروانه بهره برداری از سازمان صنعت،معدن  وتجارت شد.

رحیم عصفوری گفت: در حال حاضر بررسی وضعیت واحدهای تولید تنها از طریق نمایندگان  کارگران، کارفرمایان و  علو م پزشکی  صورت می گیرد.

وی همچنین خواستار ایجاد الزامات قانونی برای اخذ چارت سازمانی در زمان اخذ پروانه بهره برداری از سازمان صنعت،معدن  و تجارت شد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و مدیریت منابع انسانی استانداری زنجان بر تشکیل کمیته مشاغل سخت و زیان آور با مصوبه شورای گفتگوتاکید کرد.

کد مطلب 3843330

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