الزام دولت به اختصاص ۵ درصد از بودجه عمومی سالانه به بنیه دفاعی

به گزارش خبرنگار مهر، محمد خدابخشی در حاشیه جلسه علنی مجلس شورای اسلامی در نشست خبری با رسانه‌ها، به تشریح مهمترین مصوبات کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه پرداخت و اظهار داشت: با مصوبه کمیسیون در روزهای اخیر، دولت مکلف شد در طول برنامه ششم توسعه سالانه ۵ درصد از منابع بودجه عمومی را به تقویت بنیه دفاعی کشور در تراز قدرت منطقه‌ای اختصاص دهد و هر سال متناسب با انواع تهدیدات، این میزان را نیم درصد افزایش دهد.

وی افزود: با توجه به اینکه طبق قانون مدیریت خدمات کشوری باید حقوق کارکنان نیروهای مسلح ۲۰ درصد بیشتر از کارکنان کشوری باشد که تاکنون نیز اجرا نشده است، با مصوبه کمیسیون به دولت تکلیف شد که در برنامه ششم توسعه این تکلیف اجرایی شود.

اجازه مجلس به دولت برای افزایش قیمت آب، برق و حامل‌های انرژی در سال ۹۶

سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه همچنین از تصویب ماده مربوط به قانون هدفمندسازی یارانه‌ها در لایحه برنامه ششم توسعه خبر داد و گفت: بر این اساس به دولت اجازه داده شد در سال آینده قیمت آب، برق و حامل‌های انرژی و سایر کالاها و خدمات یارانه‌ای را با رعایت ملاحظات اقتصادی و اجتماعی اصلاح کند و از منابعی که ایجاد می‌شود برای پرداخت یارانه نقدی و غیرنقدی با تأکید بر دهک‌های پایین و با هدف کاهش آسیب‌های اجتماعی، کاهش شدت مصرف انرژی و افزایش تولید و اشتغال استفاده کند.

خدابخشی تصریح کرد: دولت همچنین مکلف شد راندمان نیروگاه‌ها را در طول برنامه ششم یک درصد افزایش دهد و نیز برای شفافیت بیشتر در مصرف منابع هدفمندی یارانه‌ها، جدول مصارف مربوط به منابع هدفمندی را همراه با بودجه سالانه به مجلس ارائه دهد.

وی خاطرنشان کرد: کمیسیون تلفیق همچنین دولت را مکلف کرد که در برنامه ششم ۴۰ درصد از گازوئیل مصرفی را با گاز طبیعی جایگزین کند و خودروهای با عمر کمتر از ۲۰ سال و دوگانه‌سوز و یا پایه گازسوز را جایگزین خودروهای دیزلی کند.

الزام دولت به ایجاد بازار منطقه‌ای برق ایران با همسایگان

سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه همچنین از تکلیف این کمیسیون به دولت برای ایجاد بازار منطقه‌ای برق کشور خبر داد و اظهار داشت: بر این اساس دولت موظف است شبکه برق کشور را از شمال تا جنوب و از شرق تا غرب به کشورهای همسایه منتقل کند؛ با این کار هم بازار خوبی برای فروش برق ایران فراهم می‌شود و هم میزان امنیت کشور ارتقا می‌یابد.

خدابخشی با اشاره به مصوبه دیگر کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه، گفت: با توجه به اینکه در حال حاضر به ازای هر ۱۰ هزار وسیله نقلیه ۶.۵ کشته داریم، با تصویب کمیسیون، دولت مکلف شد ساز و کارهای لازم را برای کاهش این آمار اتخاذ کند که از جمله این ساز و کارها می‌توان به تقویت و تجهیز پلیس راهور، تکمیل شبکه امدادرسانی و فوریت‌های پزشکی، ارتقای کیفیت و امنیت وسایل نقلیه و رفع نقاط حادثه‌خیز جاده‌ای اشاره کرد.

گزارش برنامه ششم توسعه تا یک هفته آینده به صحن مجلس ارائه می‌شود

سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه همچنین با اشاره به جلسات فشرده این کمیسیون در هفته جاری، خاطرنشان کرد: تلاش می‌کنیم که تا حداکثر یک هفته آینده گزارش بررسی لایحه برنامه را به صحن مجلس ارائه دهیم.