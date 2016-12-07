بایگانی دائم اسناد در سازمان ها و ارگان ها ظلم به تاریخ است

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا تکلو صبح چهارشنبه در در چهارمین نشست از سلسله نشست های همدان شناسی با عنوان وقف در دوره های تاریخی همدان از منظر اسناد که با همکاری این مدیریت، اداره کل اوقاف و امور خیریه استان و معاونت اجتماعی، فرهنگی و گردشگری شهرداری همدان برگزار شد، گفت: تنها مرجع نگهداری اصولی اسناد در کشور، سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران و ۱۲ مدیریت منطقه و استانی آن از جمله استان همدان به عنوان مدیریت غرب کشور است.

وی گفت: هر دستگاه دولتی یا غیر دولتی به هر عنوان از جمله موزه، مرکز اسناد، بایگانی علمی و دیگر عناوین اسناد را بایگانی دائم کند خواسته یا ناخواسته موجب از بین رفتن اسناد شده و ظلم به تاریخ کشور و استان است.

مدیر اسناد و کتابخانه ملی منطقه غرب کشور با اشاره به اهمیت نگهداری از اسناد در همه حوزه ها افزود: بسیاری از مشکلات امروز ما در پژوهش های تاریخی، اختلافات حقوقی، عدم دسترسی به اطلاعات برای برنامه ریزی های اجرایی، حاصل بی توجهی نسل گذشته به نگهداری اصولی اسناد و مستند کردن وقایع و توافقات است.

وی افزود: این رویه غلط متاسفانه همچنان به شکل های دیگر در جریان است و اسنادی که یا در حال حاضر دارای ارزش آرشیوی است و یا در سال های آینده از ارزش تاریخی و آرشیوی برخوردار خواهند شد، از سوی افراد یا برخی دستگاه های دولتی یا خصوصی نابود می شوند و برای همیشه از بین می روند.

وی برگزاری نشست های همدان شناسی با همکاری دستگاه های مختلف را یکی از برنامه های جدی مدیریت اسناد و کتابخانه ملی منطقه غرب کشور بر شمرد و عنوان کرد: محققین، تاریخ پژوهان، دانشجویان و مردم استان بیش از پیش باید با پیشینه تاریخی استان همدان و منطقه غرب کشور آشنا شوند که نشست های همدان شناسی یکی از راه های مد نظر این مدیریت برای معرفی وجهه تاریخی و تمدنی همدان است.

تکلو با تقدیر از اداره کل اوقاف و امور خیریه استان برای همکاری در برگزاری چهارمین نشست همدان شناسی افزود: خوشبختانه با رویکرد خوب این اداره کل به مطالعه فنی و علمی وقفنامه ها و موقوفات از منظرهای مختلف و با بهره گیری از اساتید و محققان استان، این نشست تکرار خواهد شد و حاصل آن انتشار مقالات، پایان نامه ها و کتاب های ارزشمندی با موضوعات مرتبط خواهد بود.