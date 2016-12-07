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۱۷ آذر ۱۳۹۵، ۱۳:۴۱

۲۵ مظنون اقدامات تروریستی در روسیه دستگیر شدند

۲۵ مظنون اقدامات تروریستی در روسیه دستگیر شدند

مقامات امنیتی روسیه از دستگیری ۲۵ مظنون اقدامات تروریستی در این کشور خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه استاندارد، ماموران پلیس و مقامات امنیتی روسیه از دستگیری ۲۵ مظنون انجام فعالیت های تروریستی خبر داده و خاطرنشان کردند: بر اساس گزارش های اعلام شده به اداره پلیس و امنیت روسیه پس از بررسی های انجام شده این افراد دستگیر و بازداشت شده اند. 

این افراد از مناطقی در پایتخت و حومه توسط نیروهای امنیتی دستگیر شدند.

بررسی های اولیه نشان می دهد که دستگیرشدگان با داعش در ارتباط بوده اند.

این در حالی است که اوایل ماه جاری میلادی هم ۲۷ مظنون دیگر انجام اقدامات تروریستی توسط نیروهای روسی دستگیر شده اند.

کد مطلب 3843711
شقایق لامع زاده

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