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۱۷ آذر ۱۳۹۵، ۱۴:۵۸

مدیرکل مدیریت بحران استان قزوین:

۱۴ میلیارد تومان برای ایمن سازی جاده های استان قزوین اختصاص یافت

۱۴ میلیارد تومان برای ایمن سازی جاده های استان قزوین اختصاص یافت

قزوین- مدیرکل مدیریت بحران استان قزوین گفت: در سال جاری با اختصاص ۱۴ میلیارد تومان برای ایمن سازی مسیرها و رفع نقاط حادثه خیز اقدام خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، رضا گروسی روز چهارشنبه در مراسم آغاز طرح زمستانی پلیس راه که در محل پلیس راه قزوین به زنجان برگزار شد اظهارداشت: استان قزوین با داشتن یک درصد مساحت کشور درحال حاضر اختصاص ۱۵ درصد ترافیک جاده ای کشور را دارد و با داشتن ۶۸ گردنه برفگیر مقام پنجم را دارد.

مدیرکل مدیریت بحران استان قزوین بیان کرد:آمارها بیانگر ویژگی و حساسیت های محورهای مواصلاتی استان است و تلاش می کنیم تا میزان سوانح در این محور کاهش یابد.

گروسی تصریح کرد: هر اقدامی که منجر به حفظ جان انسانها شود در مسیر اقتصاد مقاومتی است و با کمک همه دستگاههای اجرایی تلاش می کنیم تا با ایمن سازی مسیرها به کم شدن سوانح و کشته ها کمک کنیم.

وی یاداورشد: باید با اقدام هوشمندانه و تدبیر منطقی بتوانیم جان انسانها را نجات دهیم لذا حتی لحظه ای تعلل در خدمت رسانی میتواند مصیبت بار باشد.

گروسی اظهارداشت: در شناسایی نقاط حادثه خیر برای افزایش ضریب ایمنی جاده های استان اقدامات موثری صورت گرفته و در این راستا امسال ۱۴ میلیارد تومان برای ایمن سازی اختصاص یافته است.

مدیرکل مدیریت بحران استان قزوین اضافه کرد: با اختصاص این اعتبار برای رفع نقاط حادثه خیز، نصب علائم هشداردهنده، ایمن سازی و مناسب سازی راههای شهری و روستایی اقدام خواهد شد.

وی گفت: ۹ محور حادثه خیز در مناطق روستایی استان شناسایی شده و با تحلیل کارشناسی تلاش می کنیم با رفع این نقاط حادثه خیز به کاهش سوانح جاده ای کمک کنیم.
 

کد مطلب 3843907

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