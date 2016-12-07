شرایط سختی در حلب وجود دارد/ درخواست آتش بس حیله جنگی است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل ازاداره کل تبلیغات دفاعی وزارت دفاع، پیتر مائورو رئیس کمیته بین المللی صلیب سرخ با سردار سرتیپ پاسدار حسین دهقان وزیر دفاع جمهوری اسلامی ایران دیدار و پیرامون مسائل منطقه ای و بین المللی گفتگو کرد.

سردار دهقان در این دیدار با تبیین شرایط بحرانی خاورمیانه به خصوص اوضاع سوریه، عراق و یمن که درگیر جنگ های خانمان سوز هستند تصریح کرد: باید همه تلاش کنند که شعله های جنگ خاموش شود.

وزیر دفاع با بیان اینکه امروز شرایط سختی در حلب سوریه وجود دارد و تروریست ها از مردم به عنوان سپر انسانی استفاده می کنند گفت: درخواست آتش بس حیله جنگی است برای سازماندهی مجدد، تسلیح و تقویت تروریست ها نه اقدام بشر دوستانه.

سردار دهقان با اشاره به اوضاع بحرانی یمن نیز افزود: عربستان با ائتلاف خود در سایه سکوت و حمایت آمریکا و حامیانش جنایات ضد بشری گسترده ای در یمن انجام می دهد و همزمان با آتش بس، بمباران مردم مظلوم یمن را شدت می بخشد و بدیهی ترین اصول بشردوستانه را زیر پا می گذارد.

وی گفت: آمریکا ترور و تروریسم را هرگونه که علاقه مند باشد تعریف می کند؛ لذا تروریست های واقعی، تروریست شناخته نمی شوند بلکه حمایت هم می شوند و مردمی که دفاع می کنند و با تروریست ها مقابله و مبارزه می کنند تروریست تلقی می شوند و بجای اینکه تروریست ها را خلع سلاح کنند در صدد خلع سلاح مردم هستند.

وزیر دفاع تاکید کرد: بنده معتقدم که جناب عالی و همکارانتان مسئولیت سنگینی در این زمینه دارید و حضور موثر شما می تواند آلام مردم جنگ زده ی این مناطق را کاهش دهد و ما آماده ایم از طریق شما هرگونه اقدام انسان دوستانه و کمکی که لازم باشد را برای مردم مظلوم یمن انجام دهیم.

سردار دهقان با تشکر و قدردانی از اقدامات کمیته بین المللی صلیب سرخ در منطقه و جهان و اینکه مردم جهان این اقدامات را تحسین و تقدیر می کنند گفت: نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران به موضوع حقوق بشر و کمک های انسان دوستانه اهتمام جدی دارند و آموزش های گسترده ای نیز در این زمینه به نیروهای مسلح داده می شود.

وزیر دفاع با اشاره به سابقه و تجارب خوب همکاری میان جمهوری اسلامی ایران و صلیب سرخ بویژه در زمان جنگ تحمیلی و پس از آن در زمینه مین زدایی، بر گسترش همکاری ها میان جمهوری اسلامی ایران و کمیته بین المللی صلیب سرخ تاکید کرد.

در ادامه این دیدار پیتر مائورو رئیس کمیته بین المللی صلیب سرخ نیز ضمن ابراز خرسندی از ملاقات با وزیر دفاع جمهوری اسلامی ایران گفت: جمهوری اسلامی ایران و کمیته بین المللی صلیب سرخ دارای مسیر و موضوعات بشر دوستانه مشترکی هستند که در دوره جنگ تحمیلی و بعد از آن نیز موجب تعامل خوبی میان طرفین گردیده است.

پیتر مائورو با بیان اینکه بقایای به جامانده از جنگ مانند مین، ادوات جنگی و انفجاری و نیز جستجوی مفقودین وجه اشتراک و همکاری ایران و کمیته بین المللی صلیب سرخ است افزود: تعامل و همکاری فی مابین در خصوص حقوق بشر دوستانه در منطقه از رنج و آلام مردم درگیر می کاهد.

وی به موضوعات مورد علاقه دوطرف در خصوص آموزش مین زدایی و سایر مواد باقی مانده از جنگ، تجهیزات مربوط به آن و حفاظت از بیمارستان ها اشاره کرد و اظهار داشت: صلیب سرخ آماده است تا در این خصوص یادداشت تفاهم همکاری های دوجانبه با جمهوری اسلامی ایران را نهایی و به امضا برساند.

رئیس کمیته بین المللی صلیب سرخ با بیان اینکه نگرانی ما و شما در موضوع یمن یکی است به درگیری های حلب سوریه و موصل عراق و مشکلات پیش روی مردم آنجا اشاره کرد و گفت: از یمن تا سوریه مشکلات فراوانی برای میلیون های انسان به وجود آمده که موجب آسیب های جدی به غیر نظامیان و زیر ساخت های آنان گردیده است و بعضا از آنان به عنوان سپر انسانی نیز استفاده می شود.

مائورو تصریح کرد: در عراق، سوریه و یمن به دنبال همکاری و برقراری ارتباط و ایجاد گفتمانی مشترک میان طرفین درگیر برای کمک های انسان دوستانه هستیم و از جمهوری اسلامی ایران درخواست می نماییم همچون گذشته در این راه ما را یاری کنند.

وی در پایان ابراز امیدواری کرد با امضاء تفاهم نامه جدید، فصل تازه ای از همکاری فی مابین در زمینه حقوق بشر دوستانه و امور صلیب سرخ آغاز گردد.

گفتنی است در این دیدار خانم فلورانس ژیلت رئیس نمایندگی صلیب سرخ در ایران و آقای روبرت ماردینی مدیر منطقه ای کمیته صلیب سرخ نیز حضور داشتند.