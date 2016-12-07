اراک میزبان همایش «تقریب مذاهب اسلامی در اندیشه امام و رهبری»

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی ایمانی مقدم بعد از ظهر چهارشنبه در نشست با خبرنگاران و اصحاب رسانه در اراک، اظهار داشت: همایش تقریب مذاهب اسلامی در اندیشه های امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری، ۲۹ آذرماه جاری در اراک برگزار می شود.

دبیر علمی همایش تقریب مذاهب اسلامی در اندیشه های امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری افزود: امروز شاهد تحولات سریعی در دنیای اسلام و جهان هستیم که با توجه به آن، استفاده از اندیشه امام خمینی(ره) به عنوان احیاگر اسلام ناب محمدی امری غیرقابل انکار است.

ایمانی مقدم بیان کرد: بیشتر متفکران، پایان قرن بیستم را پایان عصر معنویت تلقی می‌کردند، اما بعد از ظهور انقلاب اسلامی به رهبری امام خمینی(ره) نشریه تایمز نوشت خدا به زمین بازگشت، چراکه انقلاب اسلامی با رهبری امام خمینی(ره) احیاگر اخلاق و دیانت بود و اسلام بعد از خون‌ریزی جنگ‌های جهانی نوید حیات تازه بشری بود

اندیشه های بنیانگذار انقلاب باید برای همگان تفسیر شود

رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه های استان مرکزی تصریح کرد: امام راحل(ره) و تفکرات انقلابی ایشان صرفا سیاسی نیست، چراکه با گذشت زمان جریانات سیاسی به فراموشی سپرده می‌شوند ولی امام(ره) و اندیشه پاکش به سبب فرازمینی بودن ماندگار مانده و نیاز است تا اندیشه بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی دوباره برای امروز مردم ایران و دنیا تفسیر شود.

وی افزود: تاکنون همایش‌ها و کنگره‌های مختلفی درباره شخصیت امام راحل(ره) برگزار شده، اما استان مرکزی چون زادگان ایشان بوده و در نزدیکی مرکز فقاهت جهان اسلام یعنی قم حضور دارد و دارای ظرفیت‌های بالایی در مراکز علمی و دانشگاهی است، باید به صورتی ویژه به معرفی شخصیت بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی بپردازد.

ایمانی مقدم گفت: اندیشکده امام خمینی(ره) دانشگاه اراک وابسته به نهاد رهبری در دانشگاه رسما کار خود را از سال گذشته آغاز کرد و جلساتی با استاندار مرکزی و نماینده ولی فقیه در استان و دیگر شخصیت‌های حقیقی و حقوقی در راستای کارهای اجرایی داشته است.

محوریت همایش وحدت شیعه و سنی است

رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه های استان مرکزی خاطرنشان ساخت: یکی از مصوبات این اندیشکده برگزاری سالانه همایش درباره شخصیت امام راحل(ره) بود که باتوجه به شرایط جهان اسلام و ضرورت روزافزون وحدت در دنیای اسلام به سبب تلاش دشمنان برای ایجاد تفرقه و حرکت نظام استبداد و استکبار علیه بیداری اسلامی، اولویت را بر مبنای وحدت شیعه و سنی قرار داده است.

وی افزود: در همین راستا همایش بررسی ابعاد وحدت اسلامی از منظر امام راحل(ره) و مقام معظم رهبری را ۲۹آذرماه در دانشگاه اراک برگزار می‌کنیم.

دبیر علمی همایش تقریب مذاهب اسلامی در اندیشه های امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری تصریح کرد: این مراسم با سخنرانی آیت الله دری نجف آبادی، نماینده ولی فقیه در استان مرکزی آغاز می شود و با سخنرانی آیت الله اراکی، دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی به پایان می‌رسد.

ایمانی مقدم بیان کرد: مراسم آغاز به کار همایش با پیام مراجع عظام تقلید همراه است و براساس برنامه ریزی و پیگیری ها به دنبال این هستیم که این همایش ملی را به بین المللی تبدیل کنیم.

همایش بررسی ابعاد وحدت اسلامی در ۶محور اصلی برگزار می‌‎شود

سعید حمیدی، رئیس دانشگاه اراک و نائب رئیس همایش تقریب مذاهب اسلامی در اندیشه های امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری نیز در این جلسه گفت: همایش بررسی ابعاد وحدت اسلامی از منظر امام راحل(ره) و مقام معظم رهبری در شش محور اصلی قرآنی، تاریخی، کلامی، فقهی، اجتماعی و سیاسی با چندین زیرمجموعه تعریف شده برگزار می‌‎شود.

وی افزود: تعداد مقالات رسیده به دبیرخانه ۱۷۳مقاله بوده که ۱۲۱اثر برای داوری پذیرفته شده که در نهایت ۲۱اثر منتخب در همایش معرفی می‌شوند.

حمیدی بیان کرد: در این همایش تاکنون ۳۲۴نفر از اساتید ثبت نام کرده اند که از این تعداد ۱۸۲نفر عضو هیئت علمی و ۱۴۲نفر هم غیرهیئت علمی هستند.

نائب رئیس همایش تقریب مذاهب اسلامی در اندیشه های امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری خاطرنشان ساخت: در بین شرکت کنندگان افراد در رده های مختلف دانشگاهی شامل استادتمام، استادیار، مربی، دانشیار حضور دارند که نشان دهنده سطح علمی این همایش است.

۲۰نفر از صاحبنظران جهان اسلام به این همایش دعوت شده اند

حمیدی تصریح کرد: ۲۰ نفر از متفکران صاحب نظر جهان اسلام نیز به این همایش دعوت شده اند که سه نفر از آنها به سخنرانی می‌پردازند که تاکنون حضور میهمانانی از سوریه، مصر و مغرب قطعی شده است.

وی افزود: براساس پیگیری مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی، ۱۹۰نفر از صاحب نظران دنیای اسلام به این همایش دعوت شده اند که طبق توافق ۲۰نفر از افراد شاخص از نظر علمی و دانشگاهی به صورت میهمان ویژه حضور دارند که در برنامه حضورشان تور استان‌گردی و بازدید از اماکن دیدنی و تاریخی گنجانده شده است.

نائب رئیس همایش تقریب مذاهب اسلامی در اندیشه های امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری ادامه داد: این مراسم ۲۹آذر ساعت هشت صبح در دانشگاه اراک آغاز می شود و با هماهنگی مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی، ۲۱اثر برگزیده همایش از سوی یک ناشر لبنانی به چاپ می رسد.