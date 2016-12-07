جامعه جهانی باید تحریم ها علیه روسیه را حفظ کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گارین، دبیرکل سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) امروز در اظهاراتی خواستار تداوم تحریم‌ های اقتصادی اعمال شده علیه روسیه شد.

«ینس استولتنبرگ» دبیرکل ناتو امروز در سخنانی اعلام کرد: جامعه جهانی باید تحریم های اعمال شده علیه روسیه را حفظ کند تا از این طریق به الزامات خود احترام بگذارد. این امر به ویژه زمانی که اوضاع امنیتی در شرق اوکراین تا این اندازه جدی شده است ضروری به نظر می رسد.

«استولتنبرگ» پس از اتمام نشست وزرای خارجه عضو ناتو در «بروکسل» در این باره به خبرنگاران افزود: حفظ تحریم‌ های اقتصادی علیه روسیه مهم است. مادامیکه پیمان «مینسک» درباره توقف درگیری ها در شرق اوکراین اجرا نشود، جامعه بین‌ الملل باید به فشار بر روسیه پایبند بماند.

لازم به ذکر است، غرب روسیه را به تشدید درگیری ها در اوکراین و حمایت از استقلال‌ طلبان این کشور متهم می‌کند؛ حال آنکه روسیه این اتهامات را رد کرده ست.

کشورهای غربی با طرح چنین ادعاهایی، از سال ۲۰۱۴ چندین دور تحریم‌ را به مسکو تحمیل کرده‌ اند. این در حالیست که گروه نرماندی در نشست اخیر خود درباره حل و فصل بحران در اوکراین و کمک های روسیه در این راستا ابراز خوش بینی کرده بود.

در همین راستا، سران گروه موسوم به نرماندی شامل کشورهای روسیه، فرانسه، اوکراین و آلمان در هفته های گذشته در برلین پایتخت آلمان گردهم آمده و درباره اجرایی کردن پیمان مینسک و پایان دادن به درگیری ها در شرق اوکراین به رایزنی پرداخته بودند.

گفتنی است، تا کنون اعضاء این گروه با هدف برقراری صلح میان گروه های درگیر در شرق اوکراین چندین نشست برگزار کرده اند. در ۱۱ فوریه سال ۲۰۱۵، این گروه (با حضور رهبران اوکراین، روسیه، فرانسه و آلمان) موفق شد توافق صلحی موسوم به «پیمان مینسک» را در شهر «مینسک» پایتخت بلاروس به امضاء برساند. این توافق مجموعه گام هایی برای اتمام منازعات در مناطق بحرانی شرق اوکراین را در خود جای داده است. توافق مذکور، دربرگیرنده آتش بس، خارج کردن تسلیحات از مناطق درگیری، تبادل زندانیان و انجام اصلاحات قانون اساسی است.

در این میان غرب روسیه را متهم به دامن زدن به بحران شرق اوکراین می کند حال آنکه روسیه این اتهام را رد کرده و همواره بر التزام خود به اصول توافق مینسک پافشاری می کند.