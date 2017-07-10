استولتنبرگ: روسیه نیروهای خود را از اوکراین خارج کند!

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از «دی‌اِن‌اِی»، «ینس استولتنبرگ» دبیرکل سازمان پیمان آتلانتیک شمالی «ناتو» اعلام کرد، روسیه باید نیروهای خود را از اوکراین خارج کند.

دبیرکل سازمان پیمان آتلانتیک شمالی امروز و در مراسم آغاز نشست کمیسیون مشترک ناتو- اوکراین در «کی‌یف» در این باره گفت: ناتو حمایت کامل خود را از اوکراین (در برابر روسیه) در تنش های شرق این کشور اعلام می کند.

«ینس استولتنبرگ» مدعی شد: روسیه به تخاصم خود علیه اوکراین ادامه داده؛ اما ناتو و متحدینش در کنار اوکراین خواهند ایستاد.

وی در ادامه افزود: اینجائیم تا حمایت خود را از تمامیت ارضی اوکراین و یکپارچگی این کشور اعلام کنیم. ناتو الحاق کریمه به روسیه را غیرقانونی تلقی کرده و از مسکو می خواهد تا نیروهایش را از این کشور خارج کند.

در حالیکه کریمه در سال ۲۰۱۴ با اجرای یک همه پرسی به الحاق مجدد خود به روسیه رأی داد؛ غرب به سرکردگی آمریکا می کوشد تا این اقدام را به عنوان تعدی مسکو به اوکراین قلمداد کند.