به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، تحریم‌های بین‌المللی علیه روسیه و همچنین شبه‌جزیره کریمه نتوانسته جلوی فعالیت شرکت‌های اروپایی در این منطقه را بگیرد و آن‌ها همچنان مشغول تجارت و سرمایه‌گذاری در این منطقه هستند.

هیاتی از نمایندگان مجلس ایتالیا و کارآفرینان این کشور هم‌اکنون در شبه‌جزیره کریمه هستند تا تجربیات دست اولی را در این منطقه کسب کرده و فرصت‌های کسب‌وکار موجود در جنوب روسیه را بسنجند.

استفانو والدگامبری از اعضای این هیات تجاری به خبرنگاران گفت: «معمولاً به‌صورت عمومی بیان نمی‌شود اما بسیاری از کسانی که هم‌اینک با هیات ما به کریمه آمده‌اند پیش‌ازاین نیز عملیات‌های اقتصادی‌ای را در این شبه‌جزیره اجرا کرده‌اند.»

والدگامبری اضافه کرد که شرکت‌های تجاری ایتالیایی که جای پای خود را در روسیه تحکیم کرده‌اند، علاقه دارند که فعالیت‌های خود در کریمه را نیز دنبال کنند و برنامه‌هایی برای تولید کالاها در این شبه‌جزیره نیز وجود دارد.

اوایل امروز، رییس پارلمان کریمه با رییس شورای منطقه ونتو در بیانیه‌ای مشترک، تجارت، همکاری صنعتی و تکنولوژیکی و تلاش برای ترویج روابط و سرمایه‌گذاری‌های مشترک را به امضا رساندند. منطقه کریمه در رفراندوم ماه مارس سال ۲۰۱۴ میلادی از اوکراین جدا شد و به روسیه پیوست. این رفراندوم که بارأی مثبت ۹۶ درصدی مردم صورت گرفته بود، توسط اتحادیه اروپا تأیید نشد و آمریکا و اتحادیه اروپایی هنوز نتیجه این رفراندوم را به رسمیت نمی‌شناسند. به همین دلیل تحریم‌های اقتصادی زیادی در این خصوص بر روسیه و شبه‌جزیره کریمه واردشده است. با این حال به نظر می‌رسد شرکت‌های اروپایی به بهانه همکاری با روسیه، به دنبال ورود به بازار کریمه نیز هستند و سرمایه‌گذاری‌های بزرگی قرار است در این منطقه صورت بگیرد.