ترامپ: رابطه آمریکا و چین نیازمند بهبود است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، «دونالد ترامپ» رئیس جمهوری منتخب آمریکا، در سخنرانی که در ایالت کلیدی «آیوا» داشت، اگرچه طبق معمول انتقادهایی را از بابت سیاست های اقتصادی و دوستی با کره شمالی، متوجه دولت پکن کرد؛ در نهایت از لزوم بهبود روابط با چین سخن گفت.

وی در این باره اظهار داشت: یکی از مهمترین روابطی که باید در بهبود آن کوشا باشیم، رابطه با چین است.

ترامپ در عین حال افزود: چین کشوری مبتنی بر اقتصاد بازار آزاد نیست و تا کنون به چنین قوانینی پایبند نبوده اند حال آنکه می دانم حالا زمانی است که آنها قصد پیوستن به این روند را دارند.

اظهارات ترامپ در حالی ایراد شد که وی در طول کارزار انتخاباتی خود به دفعات پکن را مورد انتقاد قرار داد و از تصمیم برای معرفی چین به عنوان کشوری یاد کرد که به قصد واحد پول ملی خود را مورد دستکاری قرار می دهد.

با این حال، وی در اولین روزها پس از پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۱۶، بعد از تماس تلفنی با «شی جین پینگ» رئیس جمهوری چین، اذعان کرد: رابطه طرفین با هدف پیشرفت کشورهایشان، یکی از قویترین ها در نوع خود خواهد بود.

این در حالی است که مکالمه تلفنی که ترامپ هفته گذشته با «تسای اینگ-ون» رئیس جمهوری تایوان داشت، حس تعامل تقابل واشنگتن-پکن در دوره ریاست جمهوری وی را دستخوش تردید کرد.

گفتنی است که «تری برنستد» فرماندار آیوا، گزینه مورد نظر ترامپ برای تصدی سفارت آمریکا در چین است. برنستد از سابقه روابط دوستانه با ریاست جمهوری چین برخوردار است.