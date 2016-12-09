به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام رضا نوری در خطبه‌های نماز عبادی سیاسی جمعه این هفته بجنورد اظهار کرد: چنانچه وحدت بین شیعه و سنی و تمام احزاب موجود در داخل کشور وجود داشته باشد و به معیارهای وحدت‌آفرینی همچون دین، ولایت‌فقیه، انقلاب اسلامی و غیره توجه شود قطعاً در برابر دشمنان می‌توانیم قدرت بیشتری پیدا کنیم.

حجت‌الاسلام نوری افزود: اگر مسلمانان با یکدیگر وحدت می‌داشتند، همه باهم می‌توانستند در مقابل نظام استکبار و سلطه گران ایستادگی کنند تا دیگر نتوانند ما را تحریم و با سلاح‌های خود کشورهای مسلمان را نابود کنند.

وی تصریح کرد: مسلمانان با داشتن وحدت می‌توانند در مسیر تعالی و رشد یکدیگر را کمک کنند و نیز در مقابل دشمنان همیشگی ایستادگی کنند.

امام‌جمعه موقت بجنورد بیان داشت: از ابتدای خلقت انسان تاکنون همیشه دو جبهه مخالف در مقابل یکدیگر قرار داشته‌اند، بنابراین برای پیروزی نهایی جبهه دین و اسلام باید یَد واحده داشته باشیم تا ضعیف نشویم.

حجت‌الاسلام نوری گفت: امروزه بیش از یک و نیم میلیارد مسلمان در ۵۸ کشور اسلامی زندگی می‌کنند که به دلیل تفرقه و اختلاف و نداشتن یَد واحده سبب شده تا قدرت‌های سلطه‌طلب بر آنان مسلط شوند.

وی بابیان اینکه تمام سازمان‌های دنیا بدون حتی یک نفر مسلمان مدیریت می‌شود اظهار کرد: تمام سازمان‌های بین‌المللی دنیا توسط غربی‌ها مدیریت می‌شود و حتی یک عضو دائمی در شورای امنیت برای هیچ‌کدام از کشورهای اسلامی در این مجموعه وجود ندارد.

امام‌جمعه موقت بجنورد بیان کرد: باوجود یک و نیم میلیارد مسلمان در این دنیا، آنان حق وتو را ندارند و حتی در دادگاه توسط نظام لیبرال دموکرات که مدیریت می‌شود مسلمانان هیچ‌گونه سهمی از این دادگاه ندارند.

حجت‌الاسلام نوری افزود: چرا نباید دادگاهی وجود داشته باشد که این تعداد مسلمان مشکلات خود را حل کنند چرا باید غربی‌ها مشکلات را حل کنند؟

وی اضافه کرد: چرا لیبرال دموکرات باید مسلمانان را محک بزنند و ما را ضد حقوق بشر بدانند.

امام‌جمعه موقت بجنورد تأکید کرد: مسلمانان باید بر اساس دین محک بخورند نه بر اساس لیبرال دموکرات غربی‌ها.

حجت‌الاسلام نوری اظهار کرد: با توجه به اینکه منابع بسیار و ثروت‌های بی‌شماری در بین کشورهای اسلامی وجود دارد، باید بتوانیم با وحدت کشورهای غربی را تحریم کنیم نه آن‌ها ما را تهدید و تحریم کنند.

وی در بخشی دیگر از سخنان خود به سیره وزندگی پیامبر اکرم (ص) اشاره کرد و گفت: مطالعه و الگو گرفتن از حضرت محمد (ص) سبب خیر دنیا و آخرت می‌شود بنابراین از ساده زیستی، شیوه حکومت‌داری و ایجاد وحدت در بین مردم باید از ایشان الگو گرفت.

امام‌جمعه موقت بجنورد توجه به وحدت برای مقابله و ایستادن در برابر دشمن، توجه قاطع به‌نظام زیاده‌خواهی دنیا و دوری از زندگی اشرافی را از نکات مهمی دانست که می‌توان از سیره وزندگی پیامبر (ص) درس و الگو گرفت.

حجت‌الاسلام نوری جلساتی را که در هتل‌ها و مکان‌های اشرافی برگزار می‌شود را غیر اسلامی دانست و گفت: با توجه به اینکه عده‌ای در کشور محتاج غذا و پوشاک هستند برگزاری چنین مجالسی دور از شأن مسلمانی است.

وی عنوان کرد: حقوق‌های نجومی که مقام معظم رهبری تأکید داشتند کم‌کم مورد بی‌توجهی قرارگرفته است که این دور از سیره پیامبر اکرم (ص) است.

امام‌جمعه موقت بجنورد با اشاره به اختلاف‌نظر شیعه و سنی در ۱۲ ربیع و ۱۷ ربیع به‌عنوان سالروز ولایت پیامبر اکرم (ص) گفت: امام خمینی (ره) با تیزبینی که داشتند این اختلاف تاریخی را به نقطه‌ای جهت رفع مشکلات و شیعه و سنی به‌عنوان هفته وحدت نام‌گذاری کردند.



حجت‌الاسلام نوری همچنین با اشاره به بدعهدی‌های آمریکا اظهار کرد: آمریکا طی چند دهه به تعهدهای خود عمل‌نکرده است و این بار باوجود توصیه‌های مقام معظم رهبری، برخی از افراد عجله کردند و تعهدات آمریکا را پذیرفتند، اکنون علاوه بر اینکه تحریم‌ها لغو نشد بله قرارداد داماتو از پنج سال به ۱۰ سال تمدید شد.

وی افزود: امروز نیز بدعهدی‌های آمریکا به‌عنوان یک عبرت برای ما شد، امیدواریم دولت‌مردان ما دیگر به آمریکا اطمینان نکنند چراکه به گفته امام خمینی (ره) آمریکا شیطان بزرگ است.

به گزارش خبرنگار مهر، نماز جمعه هفته آینده بجنورد به دلیل برگزاری نمایشگاه کتاب در محل مسجد انقلاب بجنورد برگزار می‌شود.