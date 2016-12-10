اوباما: درباره حمله سایبری روسها علیه انتخابات آمریکا تحقیق کنید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بی بی سی، «باراک اوباما» رئیس جمهوری آمریکا دستور تحقیق مفصل پیرامون سلسله حملات سایبری را داد که ادعا می شود در طول کارزار انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۱۶ آمریکا رخ داده و گفته می شود روسیه در آنها دخیل بوده است.

پیشینه این اتهام به ماه میلادی اکتبر و هک رایانامه های کمیته ملی حزب دموکرات از جمله رئیس ستاد انتخاباتی «هیلاری کلینتون» نامزد بازنده این دور از رقابت ها، باز می گردد.

گفتنی است که این مورد یکی از آخرین دستورات اوباما به نهادهای اطلاعاتی آمریکا پیش از تفویض قدرت به «دونالد ترامپ» رئیس جمهوری منتخب از حزب جمهوریخواه در تاریخ ۲۰ ماه میلادی آینده (ژانویه) است.

البته، به گفته «اریک شولتز» معاون مطبوعاتی کاخ سفید، این تحقیق به منزله تلاشی در راستای به چالش کشیدن نتایج انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۱۶ آمریکا نخواهد بود. کاخ سفید شخص پیروز شده (دونالد ترامپ) در این رقابت را به رسمیت می شناسد. وی نامزد مورد حمایت اوباما نبود، با این حال رئیس جمهور هر کاری که لازم باشد برای تضمین روند آرام انتقال قدرت انجام خواهد داد.

به نقل از «گاردین»، این بازنگری سه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در سال های ۲۰۰۸، ۲۰۱۲ و ۲۰۱۶ میلادی را شامل می شود و به صورت تدریجی، بسته به یافته های به دست آمده در فرآیند تحقیق پیش می رود.

جالب آنکه به گفته شولتز، شواهدی مبنی بر دخالت چینی ها در رقابت ریاست جمهوری سال ۲۰۰۸ وجود دارد، حال آنکه علیرغم وجود مدرکی مبنی بر مداخله کشوری بیگانه در رقابت سال ۲۰۱۲، این مورد نیز به دقت بررسی خواهد شد.

امسال نیز، شواهدی مبنی بر حملات سایبری در روز برگزاری رقابت (هشت نوامبر) وجود ندارد. با این حال پلیس فدرال آمریکا (اف بی آی) تخلفاتی را در طول تابستان و پاییز گزارش داده که به روسیه نسبت داده می شود و قرار است در تحقیق پیش رو به دقت مورد بررسی قرار بگیرد.

اوباما انتظار دارد که نتیجه این تحقیق پیش از پایان دوره زمامداری وی در ۲۰ ژانویه سال میلادی آینده (۲۰۱۷) به وی تحویل داده شود چون هرچه باشد مبارزه با جرایم اینترنتی سازمان یافته از شعارهای وی در طول هشت سال گذشته بوده است!

دستور اوباما به تحقیق پیرامون حملات سایبری که با هدف اعمال نفوذ در روند انتخاباتی آمریکا صورت گرفته همزمان با ارائه گزارش سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا (سیا) مبنی بر محرز شدن دخالت روسها در روند انتخاباتی ۲۰۱۶، صادر می شود.

سیا مدعی است که روسیه این اقدام را با هدف کمک به پیروزی ترامپ انجام داده است- ادعایی تکراری که بارها از سوی دولت مسکو رد شده است.