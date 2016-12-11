احمد امیرآبادی در گفتگو با خبرنگار مهر، از جلسه مشترک تعدادی از نمایندگان مجلس با رئیس قوه قضائیه خبر داد و در خصوص ترکیب نمایندگان حاضر در این جلسه گفت: بنده و آقایان رنجبر زاده، کاتب، پزشکیان و وکیلی از هیات رئیسه مجلس در این جلسه حضور داشتیم.تعدادی از اعضای فراکسیون امید شامل آقایان رحیمی، الیاس حضرتی و خانم ها مافی و ساعی نیز در این جلسه بودند.

نماینده مردم قم در مجلس افزود: از روسای کمیسیون ها نیز آقایان نوبخت، پورابراهیمی و تاج گردون به جلسه آمده بودند. بهمنی، ادیانی و جلالی رئیس فراکسیون مستقلین ولایی نیز در این جلسه حضور یافتند. آقای برومندی و آقای جمالی نیز از هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان در این جلسه حضور داشتند.

وی اظهارداشت:در این جلسه نمایندگان موضوعاتی را بیان کردند و رئیس قوه قضائیه نیز به برخی نکات پاسخ داد.

عضو هیئت رئیسه مجلس اظهارداشت: رئیس قوه قضائیه بر اساس تفسیر شورای نگهبان از اصل ۸۶ قانون اساسی معتقد بود قوه قضائیه می تواند به جرایم همه مسئولان رسیدگی کند و همه باید از این تفسیر تبعیت کنند.

وی ادامه داد: در مورد آقای صادقی هم گفتند ایشان شاکی خصوصی داشته، چند بار احضار شده و در دادگاه حضور نیافته بود که مجبور به جلب ایشان شدیم.

نماینده مردم قم اظهارداشت: رئیس قوه قضائیه همچنین مشکلات مالی این قوه در خصوص کمبود قضات، ساختمان ها و... را بیان کرد.

امیرآبادی گفت: در این جلسه همچنین اسناد حساب های قوه قضائیه در اختیار نمایندگان قرار گرفت و تک تک این نمایندگان این اسناد را بررسی کردند. بر اساس این اسناد، همه حسابها به نام قوه قضائیه بود و رئیس قوه قضائیه در این موضوع دخالتی نداشت.

وی اظهارداشت: نمایندگان مجلس از دوره نهم در خصوص این حسابها اطلاع داشتند، این حسابها از دهه ۷۰ تشکیل شده و محل خرج آن نیز طبق ضوابطی تعیین شده است.

عضو هیئت رئیسه ادامه داد: آقای بهمنی رئیس کل بانک مرکزی دولت گذشته و رئیس بانک ملی در ادوار مختلف که هم اکنون نماینده مجلس است نیز کاملاً در جریان موضوع قرار داشت و گزارشی در این خصوص ارائه داد.