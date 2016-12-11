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۲۱ آذر ۱۳۹۵، ۹:۴۲

عضو هیئت رئیسه مجلس در گفتگو با مهر:

اسناد حساب های قوه قضائیه در اختیار نمایندگان قرار گرفت

اسناد حساب های قوه قضائیه در اختیار نمایندگان قرار گرفت

عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت: بهمنی رئیس کل بانک مرکزی در دولت نهم و دهم در جلسه مشترک فراکسیون های سیاسی مجلس با رئیس قوه قضائیه گزارشی از حساب های این قوه در بانک ها ارائه داد.

احمد امیرآبادی در گفتگو با خبرنگار مهر، از جلسه مشترک تعدادی از نمایندگان مجلس با رئیس قوه قضائیه خبر داد و در خصوص ترکیب نمایندگان حاضر در این جلسه گفت: بنده و آقایان رنجبر زاده، کاتب، پزشکیان و وکیلی از هیات رئیسه مجلس در این جلسه حضور داشتیم.تعدادی از اعضای فراکسیون امید شامل آقایان رحیمی، الیاس حضرتی و خانم ها مافی و ساعی نیز در این جلسه بودند.

نماینده مردم قم در مجلس افزود: از روسای کمیسیون ها نیز آقایان نوبخت، پورابراهیمی و تاج گردون به جلسه آمده بودند. بهمنی، ادیانی و جلالی رئیس فراکسیون مستقلین ولایی نیز در این جلسه حضور یافتند. آقای برومندی و آقای جمالی نیز از هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان در این جلسه حضور داشتند.

وی اظهارداشت:در این جلسه نمایندگان موضوعاتی را بیان کردند و رئیس قوه قضائیه نیز به برخی نکات پاسخ داد.

عضو هیئت رئیسه مجلس اظهارداشت: رئیس قوه قضائیه بر اساس تفسیر شورای نگهبان از اصل ۸۶ قانون اساسی معتقد بود قوه قضائیه می تواند به جرایم همه مسئولان رسیدگی کند و همه باید از این تفسیر تبعیت کنند.

وی ادامه داد: در مورد آقای صادقی هم گفتند ایشان شاکی خصوصی داشته، چند بار احضار شده و در دادگاه حضور نیافته بود که مجبور به جلب ایشان شدیم.

نماینده مردم قم اظهارداشت: رئیس قوه قضائیه همچنین مشکلات مالی این قوه در خصوص کمبود قضات، ساختمان ها و... را بیان کرد.

امیرآبادی گفت: در این جلسه همچنین اسناد حساب های قوه قضائیه در اختیار نمایندگان قرار گرفت و تک تک این نمایندگان این اسناد را بررسی کردند. بر اساس این اسناد، همه حسابها به نام قوه قضائیه بود و رئیس قوه قضائیه در این موضوع دخالتی نداشت.

وی  اظهارداشت: نمایندگان مجلس از دوره نهم در خصوص این حسابها اطلاع داشتند، این حسابها از دهه ۷۰ تشکیل شده و محل خرج آن نیز طبق ضوابطی تعیین شده است.

عضو هیئت رئیسه ادامه داد: آقای بهمنی رئیس کل بانک مرکزی دولت گذشته و رئیس بانک ملی در ادوار مختلف که هم اکنون نماینده مجلس است نیز کاملاً در جریان موضوع قرار داشت و گزارشی در این خصوص ارائه داد.

کد مطلب 3845704

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    نظرات

    • فلبلافال IR ۱۵:۱۹ - ۱۳۹۵/۰۹/۲۱
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      پاسخ
      چرا پول بیت المال توحساب قوه قضائیه است

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