صادرات ۲ میلیون و ۲۴۲ هزار دلاری رب گوجه فرنگی از استان زنجان

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از جهادکشاورزی استان زنجان، عبدالله جعفری ظهر شنبه در جلسه کار گروه کشاورزی، افزود: طی هشت ماهه نخست سال جاری بالغ بر یک هزار و ۵۶۶ تن رب گوجه فرنگی استان زنجان صادر شده است.

وی با بیان اینکه ارزش مجموع رب گوجه فرنگی صادر شده از استان زنجان ۲ میلیون و ۲۴۲ هزار دلار برآورد شده است، تصریح کرد: روسیه، عراق، افغانستان و آذربایجان از جمله کشورهای مقصد صادراتی رب گوجه استان را تشکیل می دهند.

مدیر تنظیم بازار سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان، ارزش ریالی رب گوجه فرنگی صادر شده از استان را نیز بیش از ۶۹ میلیارد و ۲۸۱ میلیون ریال عنوان کرد.

جعفری تاکید کرد: در استان زنجان بخش کشاورزی سهم خوبی را در اقتصاد دارد و در سال جاری این بخش در زمینه اقتصاد مقاومتی برنامه‌های خوبی را اجرا کرده است.

وی افزود: کشت منطقه‌ای و تغییر الگوی کشت از برنامه‌های مهم جهاد کشاورزی استان زنجان است و این استان با برخورداری از ۸۸۳ هزار هکتار اراضی کشاورزی پنج درصد از اراضی کشاورزی کشور را به خود اختصاص داده و بیش از ۴۵۰ هزار هکتار از اراضی کشاورزی استان زنجان به‌صورت ارگانیک است.

مدیر تنظیم بازار سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان، تصریح کرد: در استان زنجان ۹۶ هزار بهره بردار در حوزه کشاورزی وجود دارد و اشتغال در این بخش در استان ۳۱.۶ درصد است.

جعفری گفت: استان زنجان تنوع محصولات کشاورزی خوبی دارد و باید از این ظرفیت برای توسعه صادرات استفاده شود.

ویابراز کرد: بیش از ۶۰ نوع محصول کشاورزی در استان زنجان تولید می‌شود و استان زنجان به لحاظ برخورداری از شرایط آب و هوایی خاص دارای کیفیت بسیار مطلوب در محصولات کشاورزی است.