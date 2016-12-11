دفن سلامتی در معدنی بیخ گوش پایتخت/فاجعه در کمین است

خبرگزارش مهر – گروه استانها: برای دیدن اولین معدن زبالههای عفونی و نخالههای ساختمانی کشور لازم نیست راه دوری بروید، کافی است به خیابان دشت بهشت شهرک سیمین دشت حوالی شهرستان فردیس یعنی بیخ گوش پایتخت سری بزنید تا چشم کار میکند روی زمین زباله و نخاله ریخته شده، در آن حوالی افرادی هم برای امرارمعاش در میان زباله میچرخند تا زبالههای قابل بازیافت را یافته و برای فروش به متولی عرضه کنند.
در سطرهای بعدی حکایت یکی از معادن رودخانه شاد چای در نزدیکی شهرک صنعتی سیمین دشت را میخوانید، رودخانهای که دارای معادن شن و ماسه زیادی است و از بد ماجرا گودالهای یکی از این معادن محلی برای تخلیه نخالههای عفونی و ساختمانی شده است، برای معدن مذکور در حالی مجوز برداشت شن و ماسه صادرشده که در سایه بیتوجهی مسئولان امر این مکان به گورستان زبالهها تبدیلشده است.
چهره شهرستان فردیس به دلیل وجود آلودگیهای زیستمحیطی خستهتر از همیشه به نظر میرسد حال وجود تنها معدن زبالههای عفونی و بیمارستانی باعث شده است نامش بیشتر بر سر زبانها بیفتد.
محمدرضا ترابی، رئیس اداره بهداشت شهرستان فردیس در این خصوص به خبرنگار مهر گفت: در منطقه شهرک سیمین دشت فردیس در زمینی به مساحت ۱۴ هکتار زبالههای عفونی و ساختمانی دفن شده است.
وی با تأکید بر اینکه پروندهای در دادسرای فردیس برای این موضوع تشکیلشده است، گفت: به دستور دادستانی باید مشخص شود که این زمین متعلق به سازمان صنعت، معدن و تجارت، منابع طبیعی یا بهرهبردار خصوص است.
رئیس اداره بهداشت شهرستان فردیس گفت: پس از دریافت استعلامها باید توپوگرافی زمین انجام و حجم زبالهها مشخص شود.
ترابی بابیان اینکه سازمان صنعت و معدن و تجارت باید با انجام عملیات «یو. تی. ام» حجم زباله را مشخص کند، گفت: بهرهبردار معدن باید پس از تشخیص حجم زبالهها اقدام به تخلیه کند.
وی به مخاطرات زیستمحیطی ناشی از دفن زبالهها اشاره کرد و گفت: نخالههای ساختمانی بهویژه زبالههای عفونی و بیمارستانی منابع آبی زیرزمینی منطقه سیمین دشت و شهرستان فردیس را آلوده خواهد کرد.
حسن جهانشاهلو دادستان عمومی و انقلاب شهر فردیس پیشتر در این باره گفته بود: متأسفانه مقدار بسیار زیادی زباله عفونی و ساختمانی در این مکان تخلیهشده که پس از پیگیری دادستانی پروندهای برای رسیدگی به این موضوع تشکیل و برخورد با متخلفان در دستور کار قرارگرفته است.
دادستان عمومی و انقلاب فردیس عنوان کرد: در بازدیدی که توسط دادستانی و سایر کارشناسان انجام شد، در قدم اول قرار بر این شد که راههای ورودی به این منطقه بسته شود، تا این فاجعه در همین مرحله متوقفشده و روند بررسی پرونده با جدیت انجام شود.
جهانشاهلو گفت: در اصل این اتفاق وارث گذشتگان است و این زبالهها بهصورت علنی در آن مکان تخلیه میشده است ،با توجه به اینکه تخلیه زبالهها در بستر رودخانه قرار دارد لذا مسئولیت این موضوع به عهده سازمان محیطزیست است.
دادستان با اشاره به حجم زیاد زبالهها در این منطقه گفت: متأسفانه وضعیت این منطقه حاد شده و میبایست تصمیم جدی در این خصوص گرفته شود.
مرتضی شکوری راد، رئیس اداره حفاظت محیطزیست شهرستان فردیس پیشتر با تأکید بر اینکه باید مشخص شود مجوز اکتشاف بر چه اساسی برای بهرهبردار معدن صادرشده است، گفته بود: بهرهبردار معدن موظف است اراضی را بهسازی کرده و زبالهها را تخلیه کند.
به گزارش خبرنگار مهر، زیر سایه بیتوجهی مسئولان امر یعنی نهادی که مجوز اکتشاف معدن بدون نظارت کافی را صادر کرده حالا در شهرستان فردیس شاهد نخستین معدن زباله کشور و یا بهتر است بگوییم گورستان زباله هستیم و بر کسی پوشیده نیست ساماندهی پسماندهای عفونی و ساختمانی، یعنی دچار شدن به دردسری بزرگ که خلاصی از آن بااعتبار هنگفت و معجزهای بزرگ امکانپذیر است.
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