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۲۳ اسفند ۱۳۹۵، ۱۳:۱۶

در گفتگو با مهر مطرح شد:

برخی از ورودی‌های معدن زباله فردیس مسدود شد

برخی از ورودی‌های معدن زباله فردیس مسدود شد

فردیس - رئیس اداره محیط‌زیست شهرستان فردیس از انسداد هشت ورودی معدن محل دفن زباله در این شهرستان خبر داد.

مرتضی شکوری در گفتگو با خبرنگار مهر به معدنی در سیمین دشت که محل دفن نخاله‌های ساختمانی شده بود اشاره کرد و گفت: علاوه بر مسدود شدن ورودی‌های این معدن با همکاری شهرک صنعتی سیمین دشت و اداره بهداشت دوربین‌هایی نصب‌شده تا در صورت مشاهده خودروهای حامل نخاله به دادستانی شهرستان فردیس برای پیگیری و تعقیب این خودروها گزارش شود.

رئیس اداره محیط‌زیست شهرستان فردیس در بخش دیگری به برنامه‌های این اداره در تعطیلات عید پرداخت و عنوان کرد: در ایام نوروز کتابچه‌های سبز نگهداری از محیط‌زیست به همراه کیسه‌زباله به مسافران نوروزی از سوی اداره محیط‌زیست ارائه می‌شود.

شکوری خاطرنشان کرد: روز طبیعت محیط یاران اداره محیط‌زیست شهرستان فردیس در پارک و بوستان‌های این شهرستان حضور دارند تا کیسه‌های زباله را در اختیار شهروندان قرار دهند.

کد مطلب 3931286

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