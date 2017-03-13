مرتضی شکوری در گفتگو با خبرنگار مهر به معدنی در سیمین دشت که محل دفن نخالههای ساختمانی شده بود اشاره کرد و گفت: علاوه بر مسدود شدن ورودیهای این معدن با همکاری شهرک صنعتی سیمین دشت و اداره بهداشت دوربینهایی نصبشده تا در صورت مشاهده خودروهای حامل نخاله به دادستانی شهرستان فردیس برای پیگیری و تعقیب این خودروها گزارش شود.
رئیس اداره محیطزیست شهرستان فردیس در بخش دیگری به برنامههای این اداره در تعطیلات عید پرداخت و عنوان کرد: در ایام نوروز کتابچههای سبز نگهداری از محیطزیست به همراه کیسهزباله به مسافران نوروزی از سوی اداره محیطزیست ارائه میشود.
شکوری خاطرنشان کرد: روز طبیعت محیط یاران اداره محیطزیست شهرستان فردیس در پارک و بوستانهای این شهرستان حضور دارند تا کیسههای زباله را در اختیار شهروندان قرار دهند.
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