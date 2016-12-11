نتایج یازدهمین دوره مسابقات سراسری قرآن کارگران البرز اعلام شد

حسین فلاح نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر، با اعلام این خبر اظهار کرد: یازدهمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم ویژه جامعه کار و تلاش استان البرز شامل کارگران، کارفرمایان، تعاون گران و خانواده‌های تحت پوشش تأمین اجتماعی و بهزیستی استان البرز هفته گذشته برگزار شد.

وی در ادامه اضافه کرد: شرکت‌کنندگان این دوره از مسابقات در رشته‌های قرائت، ترتیل، حفظ و مفاهیم قرآن کریم با یکدیگر به رقابت پرداختند.

فلاح نژاد گفت: در گروه برادران آقایان «جواد ملا زاده» در رشته قرائت تحقیق، «یحیی خدادادی» در رشته ترتیل، «حسن چاقمی» در رشته حفظ کل قرآن، «مجتبی قدبیگی» در رشته حفظ ۲۰ جز قرآن و «مهدی گلپایگانی» در رشته مفاهیم قرآن به‌عنوان نفرات برتر برگزیده شدند.

مدیر امور اجتماعی و فرهنگی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان البرز افزود: در گروه خواهران نیز به ترتیب خانم‌ها «فاطمه ترکاشوند» در رشته حفظ کل قرآن، «زهرا برومند» در رشته حفظ ۲۰ جز قرآن و «الهام کرامتی»تکمه داش» در رشته مفاهیم قرآن برگزیده شدند.

وی در خصوص راه‌یابی نفرات برگزیده این مسابقات استانی به مسابقات کشوری، گفت: نفرات برگزیده یازدهمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم استان البرز به مسابقات قران کارگران کشور راه پیدا خواهند کرد که هرساله با حضور شرکت‌کنندگان برتر جامعه کار و تلاش کشور از سوی وزارت تعاون، کارورفاه اجتماعی برگزار می‌شود.