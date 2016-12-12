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۲۲ آذر ۱۳۹۵، ۹:۱۳

سه شکارچی غیر مجاز در رشت دستگیر شدند

سه شکارچی غیر مجاز در رشت دستگیر شدند

رشت- سه شکارچی غیرمجاز به همراه سه قبضه سلاح شکاری توسط مأموران یگان حفاظت محیط زیست در شهرستان رشت دستگیر و تحویل مراجع قضایی شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل محیط زیست گیلان، مأموران یگان حفاظت محیط زیست شهرستان رشت در حین انجام عملیات گشت، کنترل و پایش در مناطق شکارگاهی سه شکارچی متخلف که بدون داشتن پروانه شکار اقدام به شکار غیر مجاز کرده را دستگیر کردند.

در این عملیات از این متخلفان یک قطعه پرنده زنگوله بال، یک قطعه توکا، یک قطعه چکاوک و سه قبضه سلاح شکاری کشف و ضبط شد.

براساس این گزارش متخلفان جهت مجازات کیفری و پرداخت ضرر و زیان به مراجع قضایی معرفی شدند.

همچنین براساس این گزارش پنج قبضه سلاح مجاز و سه قبضه سلاح غیرمجاز به همراه تعدادی فشنگ پلاستیکی و پرندگان شکار شده توسط مأموران یگان حفاظت محیط زیست ماسال در حین عملیات پایش، کنترل و گشت زنی کشف و ضبط شد.

کد مطلب 3847370

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