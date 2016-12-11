بیمارستان سیار شهدای وحدت در نهبندان راه اندازی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرزاق کمالی اردکانی بعد از ظهر یکشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه با اشاره به برگزاری دومین رزمایش تخصصی و فوق تخصصی شهدای وحدت در خراسان جنوبی، اظهار کرد: امسال بیمارستان های نیروی زمینی سپاه ۱۰ مورد بیمارستان سیار در سطح کشور راه اندازی خواهند کرد.

وی با بیان اینکه هر کدام از این بیمارستان ها یک بیمارستان سیار و صحرایی را بر عهده گرفته اند، بیان کرد: تنها بیمارستانی که دو بیمارستان سیار را بر عهده گرفته بیمارستان امام حسین (ع) مشهد است.

رئیس بیمارستان امام حسین(ع) مشهد با بیان اینکه محل استقرار یکی از این بیمارستان ها در منطقه شوسف شهرستان نهبندان است، عنوان داشت: سامانه سیار دوم نیز در منطقه میرجاوه سیستان و بلوچستان است .

کمالی با بیان اینکه با استقرار سامانه های سیار و ست های بیمارستانی تلاش شده نمونه کوچک شده از بیمارستان امام حسین مشهد در بیمارستان سیار پیاده سازی شود، گفت: این ست ها شامل کانکس هایی هستند که بعد از استقرار باز، افزایش فضا داده می شوند و تخت ها در آن مستقر می شوند.

درمان رایگان تمامی بیماران

وی، استقرار دو تخت اتاق عمل، چهار تخت ریکاوری، یک تخت آی سی یو و ۲۰ تخت بستری را از جمله امکانات این بیمارستان عنوان کرد و گفت: در این بیمارستان خدمات درمانی کلینیکی و پاراکلینیکی شامل درمانگاه های عمومی، تخصصی، آزمایشگاه، رادیولوژی و داروخانه در خدمت مراجعین است.

رئیس بیمارستان امام حسین(ع) مشهد با بیان اینکه سعی شده در اکثر تخصص ها نیرو در این بیمارستان حضور داشته باشد، بیان داشت: در این بیمارستان نیروهایی از جمله متخصصین داخلی، عفونی، اطفال، ارتوپدی، جراحی عمومی، متخصص زنان و زایمان، نورولوژی، گوش و حلق و بینی، متخصص رادیولوژی، تب فیزیکی، دندان پزشک، پزشک عمومی، داروساز، پرستار و پیراپزشک حضور دارند.

کمالی ادامه داد: این نیروها با همکاری توسط مرکز بهداری شمال شرق، توسط دانشگاه علوم پزشکی بیرجند و مشهد تامین شده است.

وی با اشاره به اینکه از بدو ورود بیمار تا خروج هزینه های بیمارستان به صورت رایگان خواهد بود، عنوان داشت: برای پیگیری درمان نیز امسال فرم های ارجاعی تدوین شده که اگر مشکل بیماران در سطح بیمارستان قابل درمان نباشد یا پیگیری ثانویه نیاز داشته باشند توسط فرم های ثانویه به مناطق مرکز استان ارجاع پیدا می کنند.

رئیس بیمارستان امام حسین(ع) مشهد با بیان اینکه بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی و بیمارستان های سپاه از جمله بیمارستان امام حسین مشهد پاسخگوی این بیماران خواهد بود، بیان کرد: محدوده زمانی برای مراجعه بیماران گذاشته شده است.

غربالگری سه هزار نفر در نهبندان

مسئول بسیج جامعه پزشکی خراسان جنوبی نیز در این نشست اظهار کرد: این بیمارستان از ۲۲ لغایت ۲۸ آذر ماه از سوی مرکز بهداری رزمی شمال شرق نیروی زمینی سپاه و با همکاری دانشگاه علوم پزشکی بیرجند و بسیج جامعه پزشکی خراسان جنوبی برپا می شود.

محمدرضا فخر با اشاره به اقدامات دانشگاه علوم پزشکی بیرجند برای برپایی این بیمارستان، گفت: تأمین بخشی از امکانات و تجهیزات پزشکی و دندانپزشکی مورد نیاز، هماهنگی جهت پیگیری امور درمان و ادامه درمان پس از پایان بیمارستان صحرایی در بیمارستانهای شهرستان و مرکز استان و پیگیری برای تأمین داروی یبماران از جمله این اقدامات است.

وی همچنین از همکاری ۱۴ پزشک متخصص و فوق تخصص در طول برپایی بیمارستان و هماهنگی برای اعزام تیم تخصصی خبر داد و افزود: علاوه براین ۹ نفر از همکاران دندانپزشک برای ارائه خدمات دندانپزشکی همکاری خواهند داشت.

مسئول بسیج جامعه پزشگی خراسان جنوبی با اشاره به همکاری و حضور ۲۴ نفر از همکاران پزشک عمومی برای شناسایی، ویزیت و ارائه خدمات درمانی به بیماران قبل و حین برپایی بیمارستان، بیان کرد: علاوه بر این ها بیش از ۳۰ نفر از همکاران پرستار و پیراپزشک در قبل و حین برپایی بیمارستان همکاری دارند.

فخر به غربالگری بیش از سه هزار نفر از بیماران توسط همکاران پزشک خانواده در نهبندان اشاره کرد و گفت: کسانی که در این غربالگری دچار مشکلات درمانی تشخیص داده شده اند برای درمان به بیمارستان صحرایی ارجاع داده می شوند.