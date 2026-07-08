خبرگزاری مهر، گروه استان ها: همزمان با برگزاری مراسم باشکوه تشییع پیکر مطهر رهبر شهید، استان خراسان جنوبی به عنوان یکی از استان‌های معین، بخشی از ظرفیت‌های اجرایی، امدادی و درمانی خود را برای خدمت‌رسانی به زائران و شرکت‌کنندگان در این مراسم به مشهد مقدس اعزام کرده است.

در این میان، دانشگاه علوم پزشکی بیرجند با استقرار یک بیمارستان سیار پیشرفته در مسیر اصلی تشییع، یکی از مهم‌ترین مأموریت‌های درمانی این مراسم را بر عهده گرفته است؛ مأموریتی که با حضور ده‌ها نیروی درمانی، پزشک و پرستار و تجهیزات مورد نیاز برای ارائه خدمات اورژانسی و تخصصی دنبال می‌شود.

بر اساس برنامه‌ریزی انجام شده، این مرکز درمانی در بلوار امام رضا (ع) مشهد و در یکی از مسیرهای اصلی عبور جمعیت مستقر شده تا در صورت بروز هرگونه حادثه یا نیاز درمانی، خدمات لازم را در کوتاه‌ترین زمان ممکن ارائه دهد.

مسئول بیمارستان پیشرفته دانشگاه علوم پزشکی بیرجند در مشهد در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به هماهنگی‌های انجام شده برای استقرار این مرکز درمانی اظهار کرد: در راستای تشییع باشکوه پیکر مطهر رهبر عظیم‌الشأن انقلاب اسلامی آیت‌الله خامنه‌ای و بر اساس هماهنگی‌هایی که با دانشگاه علوم پزشکی مشهد انجام شده، مقرر شده است که در مسیر تشییع بیمارستان‌هایی برای ارائه خدمات به صورت مرکز پیشرفته پزشکی استقرار پیدا کنند که مسئولیت یکی از این بیمارستان‌ها که در مسیر اصلی و در بلوار امام رضا (ع) قرار دارد، بر عهده دانشگاه علوم پزشکی بیرجند است.

اعزام ۱۱۵ پرستار برای خدمت در مراسم

صادق محمدیان با اشاره به حجم نیروهای درمانی اعزام شده از خراسان جنوبی گفت: دانشگاه علوم پزشکی بیرجند در این راستا حدود یکصد و پانزده پرستار اعزام کرده که حدود ۸۰ نفر از این پرستاران در قالب تیم‌های واکنش سریع هستند که باید در بین جمعیت در روز پنجشنبه حضور داشته باشند تا در صورت بروز مشکل به آنها کمک کنند.

وی افزود: ۳۰ پرستار در مرکز ای‌ام‌پی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند مستقر در مشهد مشغول به کار خواهند شد و ۱۰ پزشک هم در این ارتباط از بیرجند به مشهد اعزام شده‌اند که چهار پزشک عمومی و شش پزشک متخصص هستند که با توجه به نیاز بیماران، خدمات لازم را ارائه خواهند پرداخت.

به گفته وی، استقرار تیم‌های واکنش سریع در میان جمعیت، امکان ارائه خدمات اولیه درمانی را در سریع‌ترین زمان فراهم می‌کند و در صورت نیاز، بیماران برای دریافت خدمات تخصصی به بیمارستان سیار منتقل خواهند شد.

آغاز فعالیت رسمی بیمارستان از صبح چهارشنبه

مسئول مرکز ای‌ام‌پی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند با اشاره به زمان آغاز فعالیت این مرکز درمانی نیز بیان کرد: از دیروز یکشنبه در مشهد مستقر شده‌ایم، بیمارستان از روز گذشته فعالیتش را شروع کرده است، اما شروع به کار رسمی آن از ساعت شش صبح امروز چهارشنبه تا بیست و چهار جمعه شب است.

وی خاطرنشان کرد که این مرکز درمانی در تمام مدت برگزاری مراسم با حداکثر ظرفیت آماده ارائه خدمات خواهد بود و نیروهای درمانی به صورت شبانه‌روزی در محل حضور دارند.

بیمارستانی با ۱۸ تخت فعال

محمدیان در ادامه با اشاره به امکانات این مرکز درمانی گفت: این بیمارستان با توجه به آنچه که به دانشگاه علوم پزشکی بیرجند اعلام شده بود، دارای ۱۸ تخت فعال است.

وی افزود: علاوه بر تخت‌های بستری، تجهیزات مورد نیاز برای ارائه خدمات اورژانسی، مراقبت‌های اولیه و درمان‌های تخصصی نیز در این مرکز مستقر شده تا در صورت نیاز، خدمات درمانی بدون وقفه به مراجعه‌کنندگان ارائه شود.

آمادگی کامل برای مقابله با گرمازدگی

با توجه به پیش‌بینی حضور گسترده مردم و همچنین گرمای هوا، بخش مهمی از برنامه‌ریزی‌های درمانی بر مدیریت موارد احتمالی گرمازدگی متمرکز شده است.

محمدیان در این خصوص گفت: از آن جایی که در روز تشییع آقای شهید ایران با بیشترین حجم از بیمارانی که دچار گرمازدگی شوند، مواجه خواهیم شد، همه پیش‌بینی‌های لازم انجام شده و وسایل ارتوپدی برای درمان‌های احتمالی مانند کوفتگی را با توجه به حضور متخصص مورد نظر به مشهد منتقل کرده‌ایم تا در حد امکانات بتوانیم به نحو احسن این موضوع را به خوبی مدیریت کنیم.

وی همچنین ابراز امیدواری کرد که با وجود آمادگی کامل تیم‌های درمانی، این مراسم با سلامت کامل شرکت‌کنندگان برگزار شود و نیاز به ارائه خدمات درمانی به حداقل برسد.

مسئول مرکز ای‌ام‌پی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند در پایان گفت: از آن جایی که مرکز ما در بلوار امام رضا (ع) مشهد و در مسیر اصلی تشییع رهبر شهید قرار دارد، امیدواریم این مراسم هرچه باشکوه‌تر و با حداقل نیاز به ارائه خدمات درمانی انجام شود و ان‌شاءالله شاهد برگزاری مراسمی در خور شأن امام عزیزمان باشیم.