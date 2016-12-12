واکسیناسیون ۵۵ هزار قطعه پرنده خانگی در روستاهای شادگان

رضا حفیظی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: اجرای طرح واکسیناسیون طیور روستایی در برابر بیماری نیوکاسل که در این طرح ۵۵ هزار قطعه پرنده خانگی در ۹۲ روستا واکسینه شدند.

وی با اشاره به اینکه این طرح با همکاری اداره دامپزشکی، دهیاران و ۱۰۰ نفر از بسیج سازندگی اجرایی شد، افزود: این طرح در سطح روستاهای شهرستان شادگان به‌صورت همزمان با سراسر کشور اجرا شد.

رئیس شبکه دامپزشکی شادگان با بیان اینکه انجام واکسیناسیون طیور علیه نیوکاسل علاوه بر حفظ و حراست از طیور بومی کمک شایانی به اقتصاد کشور می‌کند، گفت: انجام واکسیناسیون فراگیر در سطح روستاها و کاهش بیماری نیوکاسل سبب ایجاد تولید شده و حفظ و حراست از مرغداری‌های شهرستان را به‌دنبال دارد.

وی ادامه داد: با اجرای طرح واکسیناسیون طیور از تلفات و ضایعات تولید و خسارت های ناشی از مرگ و میر طیور در روستاها جلوگیری شده و موجب بالا بردن بهداشت عمومی و محیط زیست خواهد شد.

حفیظی در پایان از فرمانده ناحیه مقاومت سپاه شادگان، فرماندهان حوزه‌ها و پایگاه‌های بسیج، دهیاران، بخشداران و بسیجیانی که در اجرای طرح واکسیناسیون رایگان طیور روستایی علیه بیماری نیوکاسل در شهرستان شادگان مساعدت و همکاری داشتند تقدیر و قدردانی کرد.