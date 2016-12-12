  1. استانها
  2. خوزستان
۲۲ آذر ۱۳۹۵، ۸:۰۹

رئیس شبکه دامپزشکی شادگان خبر داد:

واکسیناسیون ۵۵ هزار قطعه پرنده خانگی در روستاهای شادگان

واکسیناسیون ۵۵ هزار قطعه پرنده خانگی در روستاهای شادگان

شادگان ـ رئیس اداره دامپزشکی شادگان از واکسیناسیون ۵۵ هزار قطعه پرنده خانگی در روستاهای این شهرستان خبر داد.

رضا حفیظی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: اجرای طرح واکسیناسیون طیور روستایی در برابر بیماری نیوکاسل که در این طرح ۵۵ هزار قطعه پرنده خانگی در ۹۲ روستا واکسینه شدند.

وی با اشاره به اینکه این طرح با همکاری اداره دامپزشکی، دهیاران و ۱۰۰ نفر از بسیج سازندگی اجرایی شد، افزود: این طرح در سطح روستاهای شهرستان شادگان به‌صورت همزمان با سراسر کشور اجرا شد.

رئیس شبکه دامپزشکی شادگان با بیان اینکه انجام واکسیناسیون طیور علیه نیوکاسل علاوه بر حفظ و حراست از طیور بومی کمک شایانی به اقتصاد کشور می‌کند، گفت: انجام واکسیناسیون فراگیر در سطح روستاها و کاهش بیماری نیوکاسل سبب ایجاد تولید شده و حفظ و حراست از مرغداری‌های شهرستان را به‌دنبال دارد.

وی ادامه داد: با اجرای طرح واکسیناسیون طیور از تلفات و ضایعات تولید و خسارت های ناشی از مرگ و میر طیور در روستاها جلوگیری شده و موجب بالا بردن بهداشت عمومی و محیط زیست خواهد شد.

حفیظی در پایان از فرمانده ناحیه مقاومت سپاه شادگان، فرماندهان حوزه‌ها و پایگاه‌های بسیج، دهیاران، بخشداران و بسیجیانی که در اجرای طرح واکسیناسیون رایگان طیور روستایی علیه بیماری نیوکاسل در شهرستان شادگان مساعدت و همکاری داشتند تقدیر و قدردانی کرد.

کد مطلب 3847682

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها