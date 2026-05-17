۳۲ هزار قطعه طیور بومی در شادگان علیه بیماری نیوکاسل واکسینه شدند

معین حمزه پور علوی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: از آنجا که این بیماری درمان قطعی ندارد، تنها راه مقابله با آن، تقویت سیستم ایمنی از طریق واکسیناسیون و مدیریت بهداشتی است.

وی افزود: طرح‌های واکسیناسیون طیور بومی با هدف قطع زنجیره انتقال ویروس، حفظ جمعیت پرندگان بومی و در نهایت حمایت از اشتغال پایدار روستایی اجرا می‌شود.

رئیس اداره دامپزشکی شهرستان شادگان ادامه داد: با اجرای طرح واکسیناسیون طیور از تلفات و ضایعات تولید و خسارت های ناشی از مرگ و میر طیور در روستاها جلوگیری شده و موجب بالا بردن بهداشت عمومی و محیط زیست خواهد شد.

حمزه پور علوی در پایان گفت: نیوکاسل یکی از مهمترین بیماری‌هایی است که در صورت عدم واکسیناسیون در گله‌های طیور صنعتی و یا طیور بومی منجر به رخداد بیمای با تلفات بالا و انتشار عامل بیماری و تحمیل خسارت در صنعت طیور شهرستان شادگان خواهد بود.