به گزارش خبرنگار مهر، ماموستا ملا محمد محمدی شامگاه یکشنبه در جشن میلاد پیامبر (ص) و آغاز هفته وحدت که در مسجد شافعی کرمانشاه برگزار شد، با تبریک این ایام اظهار داشت: مسلمانان باید در راستای تقویت و ترویج وحدت امت اسلامی بکوشند و از اختلاف بپرهبزند.

ماموستا محمدی در ادامه افزود: امروز خاورمیانه در گرداب آتش و ترور و خشونت گرفتار شده و لذا مسلمانان باید فتنه اختلافی که دشمن در سرزمین‌های اسلامی ایجاد کرده را با حفظ اتحاد نابود کنند.

امام جمعه اهل سنت کرمانشاه با بیان اینکه دشمن از طُرق مختلف به دنبال تفرقه افکنی است، افزود: امروز امت اسلام باید بیش از پیش هوشیار و مراقب باشد.

وی ایران اسلامی را الگوی وحدت و انسجام مذاهب اسلامی دانست و بیان کرد: مردم استان کرمانشاه سال‌های سال است که در کنار هم با امنیت و آرامش زندگی مسالمت آمیز دارند.

ماموستا محمدی با تاکید بر اینکه باید از تعصبات بی‌اساس دوری کرد، بیان کرد: باید بذر وحدت و انسجام در جامعه بکاریم.