اجرای آثار بزرگان در سومین شب جشنواره موسیقی کلاسیک ایرانی

به گزارش خبرگزاری مهر، آغازگر برنامه های سومین روز از برگزاری اولین جشنواره موسیقی کلاسیک ایرانی که یکشنبه ۲۱ آذرماه در تالار رودکی تهران برگزار شد، اجرای بداهه نوازی علی کاظمی نوازنده تار در آواز بیان اصفهان بود.

محمد ملاآقایی خواننده، محمد عشقی نوازنده سنتور و پیمان ناصح پور نوازنده تمبک در ادامه برنامه های نوبت اول روی صحنه رفته و اجرای ساز و آواز داشتند. این گروه قطعاتی را هم از ساخته های ابوالحسن صبا و علی تجویدی برای اجرا انتخاب کرده بودند.

پایان بخش نوبت اول اجرای گروه «همنوازان خاموش» به نوازندگی آرش سعیدیان نوازنده عود، محمد مظهری نوازنده کمانچه، آرمین جوانبخت نوازنده سنتور، حامد منصوری نوازنده تار، جعفر قاضی عسگر نوازنده تنبک، نبیل یوسف شریداوی نوازنده دف و داریوش کاظمی خواننده بود که در این اجرا هفت قطعه را با اشعاری از خواجوی کرمانی، عراقی، رهی معیری، حافظ اجرا کردند.

در بخش نخست نوبت دوم رامین صفایی نوازنده سنتور و آهنگساز با همراهی میلاد قریشی به اجرای موسیقی پرداختند. بخشی از این اجرا دربردارنده بداهه نوازی بود و بخشی دیگر هم اجرای ساخته های صفایی بود که به زودی در قالب یک آلبوم منتشر خواهد شد. این دو هنرمند در مجموع ۶ قطعه بی کلام را اجرا کردند.

صفایی قبل از اجرای برنامه خود بیان کرد: در این اجرا از تعداد سازهای کوبه ای محدودی استفاده می شود چرا که امکان حضور همه آنها روی صحنه میسر نبوده است. در واقع در اصل آلبوم که به زودی منتشر خواهد شد، سازهای کوبه ای نقش به مراتب پررنگ تری دارند.

کنسرت امیر مسعود امیری خواننده و حمیدرضا حسن پور نوازنده تار با اجرای بداهه نوازی در دستگاه ماهور برنامه دیگر بخش دوم بود. ضمن اینکه در بخش پایانی نوبت دوم گروه موسیقی «اورانوس» به سرپرستی آیدین علیا نسب روی صحنه رفت.

در این گروه علیرضا وکیلی منش خواننده، الهام امین خانی نوازنده سنتور، هومن قنبری نوازنده تار، امیرعلی لطفی نوازنده تار، امیرعلی لطفی نوارنده تارباس، فرنوش تدین نوازنده عود، فرشید برزگر نوازنده رباب، مازیار شریفیان نوازنده قیچک، سیاوش مولائیان نوازنده کمانچه، کیاوش بکتاشیان نوازنده نی، شایان یزدی زاده نوازنده تنبک و آیدین علیا نسب نوازنده تار و سرپرست گروه و آهنگساز روی صحنه رفته و به اجرای موسیقی پرداختند.

«ترسیم بهشت»، «رویای فردا»، «نفوذ و وصل» و «لقا» بخشی از قطعات اجرایی این گروه بود. این در حالی است که گروه «اورانوس »، قطعه چهار مضراب پگاه از ساخته های زنده یاد پرویز مشکاتیان را در برنامه خود اجرا کرد.