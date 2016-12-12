اقتصاد بسته و بزرگ بودن دولت عامل افزایش فساد در کشور است

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود خوانساری در همایش مبارزه با فساد با بیان اینکه امروز دومین اجلاس مبارزه با فساد برقرار می‌شود و در طول یکسال گذشته اتفاقات خوبی در مجموعه افتاده است، گفت: عوامل مختلفی در ایجاد فساد در کشور مؤثر هستند که یکی از این عوامل در بحث اقتصاد که منجر به فساد می‌شود، بزرگ بودن دولت است.

رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران با بیان اینکه دخالت بیش از اندازه دولت و اقتصاد دستوری عامل دوم فساد در کشور و وجود مجوزهای غیرضروری و امضاهای طلایی عامل بعدی ایجاد فساد در کشور است، افزود: وجود دستگاه‌های متعدد نظارتی و وجود شرکت‌ها و بنگاه‌های دولتی وابسته به حاکمیت که می‌توانند ایجاد رانت کند دو عامل بعدی ایجاد فساد در کشور هستند.

وی با اعلام اینکه اقتصاد بسته و رعایت نکردن قانون که در تأمین اجتماعی و همچنین مالیات به چشم می‌خورد از دیگر عوامل ایجاد فساد در کشور است، اظهار داشت: چند نرخی بودن قیمت ارز عامل بعدی فساد در کشور و نهمین و مهمترین عامل فساد، فعال نبودن رسانه‌ها و مطبوعات است که به صورت باز نمی‌توانند مسائل را مطرح کنند. یکی از عوامل اصلی توسعه‌یافتگی، مبارزه با فساد است.

خوانساری با بیان اینکه در شاخص‌های جهانی رتبه ایران در شفافیت و فساد مالی خوب نیست و در ته جدول قرار دارد، گفت: در شاخص‌های داخلی هم ما در رابطه با تعداد زندانیان، طلاق، حاشیه‌نشینی، جرم و بزه وضعیت خوبی نداریم و در چند سال اخیر تعداد این موارد روبه افزایش است و این موضوع دلالت بر این دارد که یک جای قضیه مشکل دارد و اگر آسیب‌شناسی درستی انجام نشود، آینده خوبی نخواهیم داشت.

رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران با بیان اینکه در اتاق تهران این موضوعات آسیب‌شناسی شده و به این نتیجه رسیده‌ایم که ساختارهای سیاسی، اجتماعی و اقتصادی جامعه دچار مشکل است و تا اینها حل نشده است، بحث مبارزه با فساد امکان‌پذیر نیست، افزود: سال گذشته بیش از ۲۰۰ هیات تجاری به ایران آمدند و اولین عاملی که آنها با ما برای سرمایه‌گذاری مطرح می‌کردند، بحث عدم شفافیت و فساد مالی در ایران بود.

وی با اشاره به اینکه برای رشد اقتصادی ۸ درصدی در اقتصاد و حل معضل بیکاری، باید سرمایه‌گذاری خارجی جذب کنیم، گفت: از سال ۹۰ تاکنون رشد سرمایه‌گذاری منفی است و تا امروز حتی نتوانسته‌ایم یک سرمایه‌گذاری بزرگ جذب کنیم و راه‌حل آن هم شفافیت اقتصادی و مبارزه با فساد است.