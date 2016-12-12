هدایت الله بهبودی در سوگ پدر نشست

به گزارش خبرگزاری مهر، حاج جهانبخش خان بهبودی کلهری پدر هدایت الله بهبودی مدیر دفتر ادبیات انقلاب حوزه هنری دیروز شنبه ۲۰ آذر ماه دار فانی را وداع گفت.

هدایت‌الله بهبودی از جمله نویسندگان و محققان تاریخ انقلاب و دفاع مقدس است که تاکنون فعالیت‌هایی در حوزه کارشناسی و نظارت بر آثار منتشره شده دفتر ادبیات انقلاب اسلامی حوزه هنری و مدیریت این دفتر، داوری در جشنواره‌های مطبوعات و انتخاب کتاب برتر دفاع مقدس، مسئولیت سرویس فرهنگی چند روزنامه و هفته‌نامه، صاحب امتیازی و مدیرمسوولی ۲۰۰ شماره دوهفته نامه ادب و هنر پایداری کمان و سردبیری فصلنامه تخصصی مطالعات تاریخی را در کارنامه دارد.