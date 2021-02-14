کتاب خاطرات همسر شهید ذوالقدر چاپ شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی انتشارات سوره مهر، کتاب «ماه و پروین» اثر مهناز حیدری و زینب‌السادات موسوی به‌تازگی توسط انتشارات سوره مهر منتشر و راهی بازار نشر شده است. این‌کتاب دربرگیرنده خاطرات خدیجه پرپینچی همسر شهید جلال‌الدین ذوالقدر است.

مصاحبه‌های کتاب توسط مهناز حیدری و نگارش آن توسط زینب‌السادات موسوی انجام شده است.

در بخشی از این‌کتاب آمده است:

عصر هنگام حجت‌الله کوله‌بارش را برداشت و در میان سلام ‌و ‌صلوات و بوی اسپند و بوسیدن قرآن خداحافظی کرد و رفت. وقتی همسر و مادرش اصرار کردند بیشتر بماند گفت که می‌خواهد شیرینی بخرد و قدم نورسیده‌اش را با رزمنده‌ها جشن بگیرد. همه می‌دانستند که شیرینی و جشن بهانه است و او دارد خودش را به ادامه‌ی عملیات بدر می‌رساند.

این‌کتاب با ۱۸۸ صفحه، شمارگان ۳۰۰ نسخه و قیمت ۳۲ هزار تومان منتشر شده است.