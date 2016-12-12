آنگلا مرکل: به سیاست «چین واحد» پایبند خواهیم ماند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، صدر اعظم آلمان در اظهاراتی مخالفت خود را با مواضع «دونالد ترامپ» رئیس جمهور منتخب آمریکا درباره چین و تایوان اعلام کرد.

بر این اساس، «آنگلا مرکل» صدر اعظم آلمان امروز اعلام کرد که آلمان به سیاست «چین واحد» پایبند بوده و آن را تغییر نداده است.

«دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور منتخب آمریکا دیروز در اظهاراتی اعلام کرده بود که ممکن است دولت وی درباره سیاست دیرینه اش درباره اینکه تایوان بخشی از چین است، بازنگری کند.

لازم به ذکر است، «دونالد ترامپ» رئیس جمهور منتخب آمریکا پیشتر در این باره گفته بود: من سیاست چین واحد را کاملا درک می‌کنم اما دلیلی نمی‌بینم که پیش از توافق با چین بر سر مسائلی دیگر از جمله تجارت، به این سیاست پایبند بمانیم.

وی در یک مصاحبه تلویزیونی از عملکرد چین در پایین نگه ‎داشتن ارزش «یوآن» در برابر دلار آمریکا، تحرکات پکن در دریای چین جنوبی و مواضع این کشور در قبال کره شمالی انتقاد و تأکید کرده بود: پکن در مورد این موضوع که من باید با رهبر تایوان مکالمه داشته باشم یا خیر، تصمیم گیری نکند.

ترامپ در گفتگو با شبکه فاکس‌ نیوز آمریکا درخصوص ارتباط تلفنی خود با «تسای اینگ- ون» رئیس‌ جمهور تایوان که در تاریخ ۱۲ آذر به انجام رسیده و با واکنش شدید پکن روبرو شده بود، گفت: من نمی ‏خواهم چین برای من تعیین تکلیف کند، این تماس با من گرفته شد و تماس خیلی دلپذیری بود. تماسی کوتاه بود. چرا باید یک کشور دیگر قادر باشد به من بگوید که نمی‎ توانم به یک تماس پاسخ بدهم؟ اگر بخواهم با شما صادق باشم، تصور می‌ کنم پاسخ ندادن به این تماس بی‌ احترامی محسوب می ‎شد.

پس از مکالمه تلفنی ترامپ با تسای، دولت «باراک اوباما» رئیس‎جمهور آمریکا، اعلام کرد: دستیاران ارشد کاخ سفید با مقامات چین گفتگو و به آ‎نها اطمینان دادند که واشنگتن به سیاست چین واحد پایبند خواهد ماند.