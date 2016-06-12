به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رادیو آلمان، «آنگلا مرکل» صدراعظم آلمان برای انجام سفری سه روزه و دیدار با مقامات چین امروز وارد پکن می شود. ۶ وزیر و یک هیات اقتصادی صدراعظم آلمان را در این سفر همراهی می کنند.

قرار است در ابتدای این سفر دانشگاه نانجینگ به مرکل دکترای افتخاری اعطا کند.

محور اصلی این سفر چهارمین نشست ویژه و تخصصی چین- آلمان گزارش شده است.

صدراعظم آلمان در نظر دارد در جریان این سفر در دیدار با مقامات دولتی چین درباره راههای ارتقای سطح مناسبات اقتصادی و سیاسی دوجانبه نیز گفتگوهایی را انجام دهد.