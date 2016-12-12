مشکلات موجود در روابط ما با روسیه مربوط به گذشته است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، وزیر خارجه ترکیه امروز در اظهاراتی از اهمیت عادی سازی روابط میان دو کشور ترکیه و روسیه خبر داد.

«مولود چاوش اوغلو» وزیر خارجه ترکیه امروز در اظهاراتی در این خصوص اعلام کرد: مشکلات موجود در روابط ما با روسیه مربوط به دوران گذشته است.

وی در ادامه تصریح کرد: از ماه ژوئن، تسریع تدریجی روابط میان مسکو و آنکارا در دستور کار دو کشور قرار گرفته و این روند ادامه خواهد یافت.

وزیر خارجه ترکیه تصریح کرد که دیدار اخیر «بنعلی ایلدریم» نخست وزیر کشورش با «ولادیمیر پوتین» رئیس جمهور روسیه نیز در همین راستا به انجام رسید و نشان از عزم دو کشور برای عادی سازی روابط فیمابین دارد.

«مولود چاوش اوغلو» تأکید کرد: دو کشور دوران سختی را در روابط دوجانبه پشت سر گذاشته و هم اکنون به سوی ارتقای همکاری ها در حرکت هستند.

لازم به ذکر است، جنگنده سوخو-۲۴ روسیه در ۲۴ نوامبر سال ۲۰۱۵ میلادی در حال بازگشت از یک مأموریت نظامی علیه تروریست های تکفیری-صهیونیستیِ مورد حمایت محور غربی-عبری-عربی به فرودگاه «حمیمیم» در سوریه بود که با اصابت موشک هوا به هوای یک فروند جنگنده اف-۱۶ ساخت آمریکا توسط ترکیه سرنگون گردید؛ اقدامی که به گفته مسکو و به دلیل قرار داشتن این جنگنده در حریم هوایی سوریه غیر قابل قبول محسوب شد و روابط دو کشور را با چالش عمیقی مواجه ساخت.

اما در ماه ژوئن سال جاری میلادی و به دنبال عذرخواهی ترکیه از روسیه، دو کشور در مسیر عادی سازی روابط فیمابین گام برداشتند.