حمله به «تدمر» نشان داد که به تروریست ها نباید هیچ فرصتی داده شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، سخنگوی وزارت دفاع روسیه امروز در اظهاراتی به تشریح چگونگی تهاجم روز گذشته تروریست های تکفیری داعش به شهر باستانی «تدمر» پرداخت.

ژنرال «ایگور کوناشنکوف» سخنگوی وزارت دفاع روسیه در این باره اعلام کرد: هنگام غروب تروریست های داعش با استفاده از خودروهائی مملو از مواد منفجره و عناصر انتحاری توانستند از یکی از مسیرهای منتهی به شهر «تدمر» عبور کرده و علیرغم بر جای گذاشتن تلفات و خسارت های زیاد، از خط دفاعی شهر عبور کنند و خود را به حومه آن برسانند.

سخنگوی وزارت دفاع روسیه ادامه داد: برای مبارزه مؤثر با تروریست ها باید اِعمال فشار بر آن ها برای خنثی سازی حملاتشان ادامه یافته و در گام بعد، به صورت همزمان در تمام مناطق عملیاتی اعم از عراق، سوریه و یا هر کشور دیگری به نابودی آن ها مبادرت ورزید.

وی تصریح کرد: تهاجم داعش به شهر «تدمر» بار دیگر این واقعیت را به اثبات رساند که نباید به آن ها حتی فرصت اندکی نیز داده شود؛ چرا که تروریست ها از چنین فرصتی برای بازسازی خود بهره برده و به حملات غافلگیرکننده اینچنینی مبادرت می ورزند.

این مقام نظامی روسیه تصریح کرد: نیروی هوائی روسیه هیچ گونه عملیاتی را در مناطق مسکونی تدمر به انجام نرساند و لذا تروریست ها با بهره گیری از این فرصت حملات خود را تشدید کردند. ارتش سوریه تخلیه ساکنان این شهر را تسریع و در حومه آن سنگر گرفته است.

اظهارت ژنرال « ایگور کوناشنکوف» سخنگوی وزارت دفاع روسیه در حالی بیان شده است که روز گذشته تروریست های مورد حمایت محور غربی- عبری- عربی با قریب به ۵ هزار نیرو توانستند به شهر باستانی «تدمر» حمله کنند.