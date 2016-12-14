موافقت سنای برزیل با ۲۰ سال ریاضت اقتصادی/مردم به خیابان ها آمدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بی بی سی، مجلس سنای برزیل متمم تعیین سقف بودجه دولت برای ۲۰ سال آینده را با استناد به رویکردهای ریاضتی به تصویب رساند – اقدامی که از هم اکنون مردم معترض را به خیابان ها کشانده و درگیری با پلیس ضد شورش را موجب شده است.

تایید سیاست های ریاضتی، پیروزی بزرگی برای «میشل تمر» محسوب می شود که با برکناری «دیلما روسف» به اتهام فساد مالی از مقام معاونت وی به ریاست جمهوری ارتقا پیدا کرد.

تعیین سقف بودجه که به گفته تمر راهی برای کنترل کسری بودجه روز افزون دولت است، به نسبت آراء ۵۳ به ۱۶ به تایید نمایندگان سنا رسید.

این اقدام که از حمایت مردمی چندانی برخوردار نیست، رشد بودجه دولت فدرال برزیل را در ۲۰ سال آینده به نرخ تورم محدود می کند و بعد از گذشت ۱۰ سالِ اول نیز مورد بازبینی قرار می گیرد.

اتخاذ این تصمیم ریاضتی مردم «برازیلیا» پایتخت برزیل و دیگر ایالت های این کشور را به خشم آورده چرا که به گفته مخالفین، طرح ۲۰ ساله دولت در درجه نخست به قیمت کاهش بودجه حوزه های مهمی چون بهداشت و آموزش تمام می شود.

گفته می شود در برخی مناطق، تظاهرات مردمی به خشونت کشیده شده است و مواردی از به آتش کشیدن خودروها و درگیری با پلیس در شهر برازیلیا گزارش می شود.