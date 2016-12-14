فیلم کوتاه داستانی «حیوان» در تبریز تولید شد

بهمن ارک در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به موضوع فیلم کوتاه «حیوان»، گفت: این فیلم در رابطه با زندگی انسانی است که قصد فرار از مرز را دارد و ژانر این فیلم سورئال است.

وی ادامه داد: این فیلم اکنون در مرحله اتانولاژ و صداگذاری را پشت سر میگذارد.

کارگردان فیلم کوتاه «حیوان» با اشاره به زمان آغاز تصویربرداری این فیلم اظهار داشت: این فیلم از شهریور ماه امسال کلید خورده و این فیلم خود را برای حضور در جشنواره ها آماده می کند.

ارک با اشاره به عوامل فیلم «حیوان»، گفت: نویسنده، کارگردان، گریم و صحنه بهمن و بهرام ارک، تصویربردار علی آبپاک، صدابردار حسن سلمانی، تدوین علی مسلمی، جلوه های ویژه روزبه شمشیری، بازیگر داود نورپور، طراحی لباس حسن ارک، ماسک مهسا فرشید، آهنگساز مهدی نادری، دستیار کارگردان امیر اطمینان و سمیرا حضرتی، مدیر تولید رسول ایرانزاد، مدیر صحنه مهرداد گلکار، عکاس صابر قاضی و تهیه کننده مدرسه ملی سینما است.