طرح های پژوهشی و ایده های تحقیقاتی آذربایجان غربی حمایت می شوند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آموزش و پرورش استان، نادر صفرزاده، بعد از ظهر چهارشنبه در آیین تجلیل از منتخبین نوزدهمین برنامه معلم پژوهنده و برگزیدگان پژوهش و فناوری افزود: مجموع نظام اداری استان در کنار معلمان هستند تا یافته های پژوهشی انها را مورد حمایت قرار دهند تا فضای تحقیق باز و گسترده شود.

وی اضافه کرد: استعدادهای کودکان و نوجوانان از سنین پایین باید شناخته و تقویت شود و مسئولین استان در این زمینه حمایت های لازم را دارند.

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استاندار آذربایجان غربی ادامه داد: اکنون زمینه برای کار و تلاش بیشتر فراهم شده و معلمان شهید و دانش آموزان بسیاری در استان هستند که نباید خون آنها پایمال شود.

وی با اشاره به اینکه امروز ایران اسلامی در جایگاه علمی مطلوبی در منطقه و جهان بوده اظهار کرد: کشورهای دنیا حقوق هسته ای و غنی سازی ایران را به رسمیت شناختند و این امر را مدیون جانفشانی های شهید روشنی ها و هم قطاران وی باید دانست.

صفرزاده با تجلیل از معلمان پژوهنده اظهار کرد: تلاش هنرجویان استانی در کنار استادان فرهیخته باعث افتخار است.

مدیرکل آموزش و پرورش آذربایجان غربی نیز در این آیین گفت: معلمان پژوهنده آموزش و پرورش دروس خود را از پایه اول ابتدایی به صورت توصیفی آموزش می بینند و این پایه و بنای کار در آموزش و پرورش است.

فریدون سید مصطفوی با بیان اینکه نداشتن دغدغه نمره و امتحان هدف بوده و توجه، تمرکز و پژوهش بر مفاهیم، جزو اولویتهاست اظهار کرد: از آینده سازان تقاضا می شود از همان دوران ابتدایی امانتداری را در حوزه تحقیق و پژوهش و در مسیر کار و زندگی خود رعایت کنند.

وی با اشاره به حفظ شان معلمان و فرهنگیان بیان کرد: سال قبل تفاهم نامه ای با صندوق ذخیره فرهنگیان بسته شد و هم اکنون پروژه ای با 170 میلیاردریال در دست اجراست.

سید مصطفوی با بیان اینکه این طرح دارای سه سالن پذیرایی بوده و یک سالن 450 نفره آمفی تئاتر نیز دارد اضافه کرد: این طرح تا 18 ماه آینده به بهره برداری می رسد.

محمدی معاون پژوهش و برنامه ریزی اداره کل آموزش و پرورش استان آذربایجان غربی در این آیین گفت: از ٩٦٠ طرح ارسالی فرهنگیان استان ٢٣ طرح برتر پژوهشی در قالب ١٨ طرح شناسایی شدند.

وی با اشاره به اینکه 694 طرح از مجموع طرح های ارسالی متعلق بانوان معلم، 258 طرح متعلق به آقایان بود اضافه کرد: 711 طرح در حوزه آموزش ابتدایی، 141 طرح دوره متوسطه اول و 100 طرح مربوط به دوره متوسطه دوم بود.

در آیین تجلیل از منتخبین نوزدهمین برنامه معلم پژوهنده و برگزیدگان پژوهش و فن اوری اذربایجان غربی از 23 معلم و 12 دانش اموز برتر تجلیل شد.