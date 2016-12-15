به گزارش خبرنگار مهر، محمد باقر نوبخت عصر پنج‌شنبه در جلسه بررسی علل رکود پروژه راه‌آهن اردبیل تصریح کرد: دولت تعدادی از اولویت های ریلی کشور را انتخاب و نسبت به تکمیل آن ها تلاش می کند که راه آهن میانه اردبیل جزو این اولویت ها است.

وی تکمیل پروژه های نیمه تمام را از جمله اهداف دولت داست و گفت: بر همین اساس پروژه های مهم و تاثیرگذار در اولویت قرار گرفته است.

معاون رئیس جمهور با اشاره به اهداف سفر خود به استان اردبیل متذکر شد: تلاش شد که در سفر به اردبیل و در بازدید از پروژه راه آهن میانه – اردبیل دلایل رکود این پروژه را شناسایی، بررسی و با رفع چالش های پیش رو طرح را پیش ببریم.

وی با اشاره به اهمیت راه آهن میانه – اردبیل و اتصال آن به شبکه سراسری تصریح کرد: این طرح در واقع یک پروژه برای اقتصاد ملی است و با وجود کمبود منابع مالی، دولت آن را در اولویت های کاری قرار داده است.

نوبخت در تشریح دلایل این اولویت ادامه داد: در اصل از نظر دولت توسعه شبکه حمل و نقل ریکی اولویت مهم بوده و در برنامه ارائه شده به مجلس نیز شبکه ریلی مورد تاکید قرار گرفته که پروژه های نیمه تمام ریلی از جمله طرح راه آهن میانه اردبیل نیز از جمله آن است.

وی با بیان اینکه در بودجه سال آینده دولت بالغ بر ۱۰ هزار میلیارد تومان برای چهار موضوع در نظر گرفته است، متذکر شد: این اعتبارات در بخش های آب، فاضلاب، محیط زیست و شبکه حمل و نقل ریلی هزینه خواهد شد.

رئیس سازمان برنامه و بودجه با تاکید بر اینکه البته این میزان اعتبار آورده دولت خواهد بود، عنوان کرد: قرار نیست همه منابع مورد نیاز از سوی دولت تامین شود و منابع دیگری از بخش های خصوصی و مشارکتی به این بخش ها تزریق می شود.

گفتنی است مشکلات پروژه راه‌آهن اردبیل با حضور مسئولان استان اردبیل و مسئولان وزارت راه در این جلسه بررسی شد.

پروژه راه‌آهن اردبیل به طول ۱۷۵ کیلومتر از ۱۲ سال پیش آغاز شده و با وجود اینکه یکی از مهم‌ترین مطالبات مردم استان محسوب می‌شود هنوز به اتمام نرسیده است.