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۲۷ آذر ۱۳۹۵، ۱۰:۵۴

معاون وزیر علوم شهادت عضو هیات علمی دانشگاه سوره را تسلیت گفت

معاون وزیر علوم شهادت عضو هیات علمی دانشگاه سوره را تسلیت گفت

معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم در پیامی شهادت، جانباز هفتاد درصد، عضو هیات علمی گروه سینمای دانشگاه سوره را تسلیت گفت.

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر محمد روشن معان حقوقی و امور مجلس وزارت علوم در پیامی شهادت یکی از اعضای هیات علمی دانشگاه سوره را از طرف خود و به نمایندگی دانشگاهیان تسلیت گفت. 

معاون وزیر علوم در این پیام یادآور شده است:

«بسم رب الشهدا و الصدیقین

قال الله تعالی:

من المومنین رجال صدقوا ما عاهدوالله علیه

استاد حاج حسین فهیمی جانباز ۷۰ درصد، عضو هیات علمی گروه سینمای دانشگاه سوره و دانشجوی دوره دکتری تخصصی پژوهش هنر در پنجاه و دومین سال حیات دنیوی و سی امین سال از مجروحیت در عملیات کربلای پنج و در مقر تانک، سی امین نما از حیات طیبه اش را به نمایش گذاشت.

شهید شاهد حسین فهیمی با فهم خوب دین آخرین پیامبر (ص) و با تمسک به سیره ثارالله، علمدار ارزش ها، اصول اسلامی و اخلاق نبوی شد و در یک دوره ۱۲ ساله هر روز در مدرس دانشگاه سوره حاضر شد و درس عشق و آگاهی به دانشجویان اش داد.

دکتر حسین فهیمی با جسارتی تمام، برای آموزش آخرین تکنیک های موجود و دستاوردهای علمی از آبروی خود مایه گذاشته و پا را از ایران فراتر و با همکاری استادان دانشگاه های خارجی در طرحی به نام پل از سال ۸۵ تلاش های مضاعفی کرد تا جایی که دانشجویان سرآمد شدند و در آخرین فجر حیات او چهارده سیمرغ بلورین شکار کردند.

عنقای دانشگاه سوره،   اکنون خود سیمرغ آرزوهای ما شد و در هنگامه اذان صبح جمعه، بیست و ششم آذر ماه به ملکوت اعلی پیوست و در اعلی علیین جا گرفت.

حاج حسین عزیز اکنون میهمان خوان گسترده مولایش حسین ابن علی و برادران خود است،   این همنشینی و ضیافت بر او مبارک باد.

اینجانب به نوبه خود و به نمایندگی از خانواده بزرگ دانشگاهیان به ویژه دانشگاه سوره این مصیبت گران را به همکاران، دانش آموختگان، دانشجویان و خانواده محترم آن عزیز تسلیت عرض میکنم .»

 دکتر حسین فهیمی جانباز هفتاد درصدی به علت جراحات وارده از زمان جنگ صبح روز جمعه به شهادت رسید.

کد مطلب 3852178
زهرا سیفی

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