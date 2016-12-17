معاون وزیر علوم شهادت عضو هیات علمی دانشگاه سوره را تسلیت گفت

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر محمد روشن معان حقوقی و امور مجلس وزارت علوم در پیامی شهادت یکی از اعضای هیات علمی دانشگاه سوره را از طرف خود و به نمایندگی دانشگاهیان تسلیت گفت.

معاون وزیر علوم در این پیام یادآور شده است:

«بسم رب الشهدا و الصدیقین

قال الله تعالی:

من المومنین رجال صدقوا ما عاهدوالله علیه

استاد حاج حسین فهیمی جانباز ۷۰ درصد، عضو هیات علمی گروه سینمای دانشگاه سوره و دانشجوی دوره دکتری تخصصی پژوهش هنر در پنجاه و دومین سال حیات دنیوی و سی امین سال از مجروحیت در عملیات کربلای پنج و در مقر تانک، سی امین نما از حیات طیبه اش را به نمایش گذاشت.

شهید شاهد حسین فهیمی با فهم خوب دین آخرین پیامبر (ص) و با تمسک به سیره ثارالله، علمدار ارزش ها، اصول اسلامی و اخلاق نبوی شد و در یک دوره ۱۲ ساله هر روز در مدرس دانشگاه سوره حاضر شد و درس عشق و آگاهی به دانشجویان اش داد.

دکتر حسین فهیمی با جسارتی تمام، برای آموزش آخرین تکنیک های موجود و دستاوردهای علمی از آبروی خود مایه گذاشته و پا را از ایران فراتر و با همکاری استادان دانشگاه های خارجی در طرحی به نام پل از سال ۸۵ تلاش های مضاعفی کرد تا جایی که دانشجویان سرآمد شدند و در آخرین فجر حیات او چهارده سیمرغ بلورین شکار کردند.

عنقای دانشگاه سوره، اکنون خود سیمرغ آرزوهای ما شد و در هنگامه اذان صبح جمعه، بیست و ششم آذر ماه به ملکوت اعلی پیوست و در اعلی علیین جا گرفت.

حاج حسین عزیز اکنون میهمان خوان گسترده مولایش حسین ابن علی و برادران خود است، این همنشینی و ضیافت بر او مبارک باد.

اینجانب به نوبه خود و به نمایندگی از خانواده بزرگ دانشگاهیان به ویژه دانشگاه سوره این مصیبت گران را به همکاران، دانش آموختگان، دانشجویان و خانواده محترم آن عزیز تسلیت عرض میکنم .»

دکتر حسین فهیمی جانباز هفتاد درصدی به علت جراحات وارده از زمان جنگ صبح روز جمعه به شهادت رسید.