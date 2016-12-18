مشاور ویژه «آنگلا مرکل» به واشنگتن می رود

به گزارش خبرگزاری مهر، مجله آلمانی اشپیگل در شماره امروز خود از سفر «کریستین هویزگن» مشاور و دستیار ویژه آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان به واشنگتن خبر داد.

هدف از سفر وی به آمریکا دیدار و گفتگو با تیم انتقال «دونالد ترامپ» رئیس جمهوری منتخب این کشور اعلام شده است.

بر اساس نوشته این مجله آلمانی، این سفر در حالی طراحی و برنامه ریزی شده که برلین هنوز به چشم انداز روشنی درقبال حوزه سیاست خارجی دولت آتی آمریکا دست پیدا نکرده است.

دفتر صدر اعظم آلمان زمان سفر مشاور ویژه مرکل به آمریکا را اوایل هفته جاری اعلام کرد.

گفتنی است ترامپ در تبلیغات انتخاباتی خود از تغییر برخی مواضع واشنگتن در قبال کشورهای اروپایی سخن به میان آورده بود.