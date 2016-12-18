جلسه نوبت صبح بررسی کلیات لایحه برنامه ششم پایان یافت

به گزارش خبرنگار مهر؛ نشست نوبت صبح مجلس شورای اسلامی برای بررسی کلیات لایحه برنامه ششم توسعه دقایقی پیش به پایان رسید.

در جلسه نوبت صبح ۴ نماینده مخالف و ۴ نماینده موافق دیدگاه های خود در مورد برنامه ششم توسعه را بیان کردند.

فراکسیون امید هم که تصمیم گرفته بود با کلیات لایحه مخالفت کند تصمیم خود را عوض کرد و مقرر شد با کلیات موافقت کرده و در بررسی جزئیات اصلاحات مورد نظر خود را اعمال کنند.

در جلسه نوبت عصر نوبخت رئیس سازمان برنامه وبودجه ۴۰ دقیقه و نماینده کمیسیون تلفیق نیز به مدت ۴۰ دقیقه در حمایت از کلیات لایحه برنامه سخنرانی خواهند کرد.

نوبخت امروز در حالی فرصت دفاع از کلیات لایحه برنامه را دارد که در جلسه صبح امروز با فراکسیون امید انتقادات جدی را به لایحه برنامه اعلام کرده است که منجر به تصمیم فراکسیون امید مبنی بر مخالفت با کلیات لایحه برنامه ششم شد.

به گزارش مهر دولت لایحه ای ۳۵ ماده ای را به مجلس ارائه داده بود و کمیسیون تلفیق لایحه با ۱۴۴ ماده به صحن علنی ارائه داد.نمایندگان و صاحب نظران اقتصاد ی انتقادات جدی به دولت مبنی بر عدم ارائه لایحه ای جامع و مانع برای برنامه ششم توسعه وارد کردند که منجر به تدوین لایحه برنامه در مجلس و وجود نقاط ضعف مهم در آن شد.