رسول منعم در گفتگو با خبرنگار مهر بابیان اینکه ۷۹ پروژه نیمهتمام ورزشی در استانهمدان وجود دارد، اظهار داشت: ۴۸ پروژه از این ۷۹ مورد پروژههای استانی و ۳۱ پروژه ملی است.
وی افزود: همچنین ۱۰ پروژه ورزشی نیمهتمام دیگر ازجمله استادیوم ۵ هزارنفری ملایر در استان وجود دارد که مربوط به شرکت توسعه اماکن ورزشی است.
مدیرکل ورزش و جوانان استانهمدان با اشاره به تفکیک پروژههای نیمهتمام ورزشی استانهمدان گفت: شهرستان همدان با ۹ پروژه ملی و ۹ پروژه استانی، شهرستان نهاوند با ۴ پروژه ملی و ۸ پروژه استانی و شهرستان ملایر با ۵ پروژه ملی و ۵ پروژه استانی دارای بیشترین سهم از این ۷۹ پروژه نیمهتمام ورزشی در سطح استان هستند.
منعم خاطرنشان کرد: متوسط پیشرفت فیزیکی این پروژهها ۵۰ درصد است.
وی با اشاره به اعتبارات موردنیاز برای تکمیل پروژههای نیمهتمام ورزشی استانهمدان بیان کرد: برای تکمیل این پروژهها نیاز به ۷۰ میلیارد تومان اعتبار است که نزدیک به ۴۰ میلیارد تومان صرف پروژههای استانی و ۳۰ میلیارد تومان صرف تکمیل پروژههای ملی خواهد شد.
سرانه فضای ورزشی استانهمدان ۷۰ سانتیمتر مربع است
مدیرکل ورزش و جوانان استانهمدان عنوان کرد: با توجه به کمبود اعتبارات و مشکلات مالی دولت، تکمیل و افتتاح این پروژهها سخت و زمانبر خواهد بود، هرچند دولت همه تلاش خود را برای افتتاح هرچه زودتر این پروژهها به کار گرفته است.
منعم بابیان اینکه اعتبار تخصیصیافته برای تکمیل پروژههای استانی امسال حدود ۲ میلیارد تومان و اعتبار تخصیصیافته برای پروژههای ملی یک میلیارد تومان است، گفت: در حال حاضر سرانه فضای ورزشی استانهمدان ۷۰ سانتیمتر مربع است که در صورت تکمیل ۷۹ پروژه نیمهتمام این سرانه به ۱۱۰ سانتیمتر خواهد رسید.
وی یادآور شد: یکی از راههای تسریع تکمیل پروژههای ورزشی استانهمدان را واگذاری به بخش خصوصی بوده که دولت در موارد بودجهای به ماده ۲۷ اشاره میکند که بر اساس آن دست ما برای واگذاری پروژههای نیمهتمام به بخش خصوصی باز است.
مدیرکل ورزش و جوانان استانهمدان با اشاره به واگذاریهای استانهمدان بیان کرد: در حال حاضر در سطح استان ۱۴ پروژه قابلواگذاری به بخش خصوصی شناساییشده که فعلاً سه پروژه استخر ملایر، استخر رزن و استخر بانوان در همدان برای تکمیل و بهرهبرداری به سرمایهگذاران بخش خصوصی واگذارشده است.
منعم افزود: واگذاری پروژههای ورزشی به بخش خصوصی ضوابط دقیقی دارد که بر اساس آن بخش خصوصی بر مبنای آورده خود و سودی که به آن تعلق میگیرد بین یک تا ۱۰ سال میتواند از این پروژهها بهرهبرداری کند.
وی بابیان اینکه یکی دیگر از راهکارهایی که دولت در قانون برای تکمیل پروژههای نیمهتمام ورزشی پیشبینی کرده ماده ۱۰ و ۱۸ است، گفت: بر اساس این مواد قانونی پروژههای نیمهتمام ورزشی میتواند از طریق خیرین کامل و به نام آنها ثبت شود.
مدیرکل ورزش و جوانان استانهمدان عنوان کرد: در ماده ۱۰ به خیرین ورزشی از طرف دولت تسهیلات واگذار نمیشود، اما در ماده ۱۸ خیرین میتوانند از تسهیلات دولتی برای تکمیل پروژهها استفاده کنند، اما در هر دو شکل پروژه به نام خیر ثبت خواهد شد.
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