پروژه ورزشی شهید چمران آمل ۳۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد

به گزارش خبرنگار مهر، سید مناف هاشمی ظهر دوشنبه در حاشیه بازدید از پروژه‌های عمرانی ورزشی شهرستان آمل، با اشاره به وضعیت ورزشگاه پنج‌هزارنفری شهید چمران اظهار کرد: این پروژه حدود ۱۱ سال از آغاز احداث آن می‌گذرد و تاکنون تنها بیش از ۳۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.

وی افزود: سرمایه‌گذار برای این پروژه حضور دارد و برخی مشکلات مطرح‌شده از جمله مسائل مرتبط با نیرو، جزو مشکلات وزارت ورزش و جوانان محسوب نمی‌شود، با این حال با دستور و ورود مستقیم وزیر ورزش، تلاش می‌شود با جمع‌بندی نهایی و گفت‌وگو با سرمایه‌گذار و مدیرعامل مجموعه، موانع موجود برطرف شود

معاون وزیر ورزش و جوانان با اشاره به چارچوب قانونی ماده ۲۷ و موضوع واگذاری پروژه‌ها به بخش خصوصی، تصریح کرد: سرمایه‌گذارانی که در قالب این ماده وارد پروژه‌ها شده‌اند، تعهدات مشخصی دارند و باید در چارچوب قانون به وظایف خود عمل کنند. هدف وزارتخانه در این سفر، با همراهی مسئولان استانی و نمایندگان، حل این مشکلات و کمک به ارتقای جایگاه ورزش استان مازندران است.

هاشمی نیز در ادامه این بازدید با بیان اینکه استان مازندران یکی از قطب‌های مهم ورزشی کشور محسوب می‌شود، گفت: پروژه‌های متعددی در ساری و مناطق اطراف آن در دستور کار قرار دارد که برخی از محل اعتبارات ملی، برخی از اعتبارات استانی و تعدادی نیز در قالب ماده ۲۷ و با واگذاری به بخش خصوصی در حال پیگیری است.

وی خاطرنشان کرد: در این سفر تلاش شده است با حضور میدانی، ضمن شنیدن مطالبات نمایندگان و مسئولان محلی، درباره پروژه‌های نیمه‌تمام تصمیم‌گیری لازم انجام شود تا روند توسعه زیرساخت‌های ورزشی استان شتاب بگیرد.