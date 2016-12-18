اهدای هدیه مقام معظم رهبری به بانوی تکواندوکار در کرمانشاه

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله مصطفی علما، نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه کرمانشاه، امروز یکشنبه در دیدار «فاطمه نوری» تکواندو کار البرزی ساکن کرمانشاه با ایشان- که مدال خود را به رهبر معظم انقلاب تقدیم کرده بود- هدیه ی مقام معظم رهبری را به این بانوی تکواندوکار اهدا کرد.

فاطمه نوری تکواندو کار ۱۳ ساله کشورمان است که هم اکنون ساکن کرمانشاه بوده و مدال نقره کسب شده در مسابقات قهرمانی استان البرز سال ۱۳۹۳ را بنابر ارادت قلبی خود به رهبر معظم انقلاب اهدا کرده بود. و مدال و هدیه مقام معظم رهبری نیز امروز توسط آیت الله علما به وی اهدا شد.