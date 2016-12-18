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۲۸ آذر ۱۳۹۵، ۱۲:۴۹

توسط آیت آلله علما صورت گرفت؛

اهدای هدیه مقام معظم رهبری به بانوی تکواندوکار در کرمانشاه

اهدای هدیه مقام معظم رهبری به بانوی تکواندوکار در کرمانشاه

کرمانشاه- نماینده ولی فقیه در استان کرمانشاه هدیه مقام معظم رهبری را به بانوی تکواندوکار در کرمانشاه اهدا کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله مصطفی علما، نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه کرمانشاه، امروز یکشنبه در دیدار «فاطمه نوری» تکواندو کار البرزی ساکن کرمانشاه با ایشان- که مدال خود را به رهبر معظم انقلاب تقدیم کرده بود- هدیه ی مقام معظم رهبری را به این بانوی تکواندوکار اهدا کرد.

فاطمه نوری تکواندو کار ۱۳ ساله کشورمان است که هم اکنون ساکن کرمانشاه بوده و مدال نقره کسب شده در مسابقات قهرمانی استان البرز سال ۱۳۹۳  را  بنابر ارادت قلبی خود به رهبر معظم انقلاب اهدا کرده بود. و مدال و هدیه مقام معظم رهبری نیز امروز توسط آیت الله علما به وی اهدا شد.

کد مطلب 3852981

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