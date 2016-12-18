توسعه گردشگری در اصفهان به صورت فصلی است/یک کشف تاریخی در چهارباغ

فریدون الهیاری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: روند رو به رشد ورود گردشگران خارجی به اصفهان، لزوم بهره برداری از تمامی امکانات فرهنگی کشور را برای توسعه کیفی گردشگری از یکسو و همچنین توسعه کمی گردشگری در اصفهان که به صورت فصلی است را برای ما مشخص می سازد.

وی بیان داشت: بی‌شک پرداختن به رویدادهای فرهنگی که بخش لاینفکی از میراث ناملموس (معنوی) یک جامعه به شمار میرود در حفظ میراث هویتی مردم جامعه نقش پر اهمیتی دارد.

مدیر کل میراث فرهنگی استان اصفهان اضافه کرد: رویدادهای فرهنگی از اهمیت فراوانی در توسعه گردشگری از طریق گردشگری فرهنگی برخوردار است، با این وصف اهمیت تعیین و ساماندهی روز ملی اصفهان بیش از هر زمان دیگر احساس می شود.

وی همچنین در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اخباری در خصوص یک کشف تاریخی در خیابان چهارباغ عباسی اصفهان، اظهار داشت: در این خیابان یک جدار خارجی در بلوار میانی تفرجگاه چهارباغ کشف شده است.

اللهیاری بیان داشت: چندی است که با همکاری سازمان نوسازی و بهسازی شهرداری و با نظارت کارشناسان ارشد میراث فرهنگی استان اصفهان، کار کاوش در بلوار میانی تفرجگاه چهارباغ جهت کشف جداره‌ها و کف فرش صفوی این بلوار عظیم و زیبای تاریخی آغاز شده است.

وی تاکید کرد: روند کاوش‌ها در محور چهارباغ عباسی و در جنب پایه‌های کشف شده کاخ جهان نما، جدار خارجی بلوار میانی تفرجگاه چهارباغ اصفهان با همکاری سازمان نوسازی و بهسازی شهرداری و با نظارت کارشناسان ارشد میراث فرهنگی استان اصفهان کشف شد.

وی اظهار کرد: با توجه به اینکه این بلوار قدیمی‌ترین و یکی از عظیم‌ترین تفرجگاه‌های جهان در بیش از چهار سده پیش به شمار می‌رود، لزوم کاوش جهت کشف ساختار صفوی این مجموعه منحصر به فرد تاریخی احساس می‌شود، لذا هم اینک چندین کارگاه باستان شناسی در این تفرجگاه تاریخی فعال هستند تا از این طریق بتوانیم جداره‌ها، کف‌فرش‌ها و سپس حوض‌ها و راه‌آب‌های زیبای صفوی را در این مجموعه بزرگ کشف کنیم.