زیر ساخت های حوزه فرهنگ سیریک نیازمند تقویت بیشتر است

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از فرهنگ و ارشاد هرمزگان، مصطفی کریمی زاده به عدم موفقیت در بهره برداری از استعدادهای بالقوه فراوان در حوزه فرهنگ و هنر به دلیل ضعیف بودن زیر ساخت لازم در این شهرستان اشاره کرد و گفت: ارشاد به عنوان متولی فرهنگ شهرستان فاقد ساختمان است.

وی یادآور شد: در حوزه تألیف کتاب در سال ۹۲ تنها سه اثر بود که این رقم در سال جاری به ۱۹ جلد افزایش یافته است. در حوزه شعر نیز شهرستان سیریک از ظرفیت های بی شماری برخوردار است به گونه ای که یکی از شعرای این شهرستان در کنگره ملی شعر اهل بیت(ع) که در شهرستان کرگان برگزار گردید به عنوان نفر برگزیده انتخاب شد.

کریمی، حوزه موسیقی را یکی دیگر از ظرفیت های بسیار خوب شهرستان سیریک معرفی کرد و گفت: استعدادهای بسیار خوبی در منطقه وجود دارد که متأسفانه به علت نبود زیرساخت های لازم تا کنون نتوانسته ایم در راستای شکوفاسازی آن گام های اساسی را برداریم.

وی فقدان سالن نمایش را یکی از چالش های فراروی هنرمندان سیریکی دانست و با اشاره به اقدام شهرداری در ساخت یک سالن نمایش در ساحل این شهرستان خواستار تجهیز آن توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی شد.

سرپرست اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی سیریک ادامه داد: تنها یک کتابخانه عمومی در شهرستان وجود دارد که هم منابع و هم ساختمان آن قدیمی وفرسوده است و به توجه ویژه در راستای ترویج و نهادینه سازی فرهنگ کتاب و کتابخوانی نیاز دارد.

کریمی در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: نخستین جشنواره منطقه ای داستان مکران با هدف شناسایی استعدادها، معرفی ظرفیت های فرهنگی ادبی شهرستان سیریک و تشویق نسل جوان برای ترغیب به سوی فعالیت های ادبی به ویژه داستان نویسی برگزار شد.

وی افزود: ۱۲۰ اثر از داستان نویسان جوان به دبیرخانه جشنواره رسید که پس از بررسی آنها توسط هیات داوران، ۱۱ اثر برگزیده و چهار اثر برتر جواز حضور در بخش پایانی را دریافت کردند.