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۳۰ آذر ۱۳۹۵، ۰:۰۹

ولادیمیر پوتین:

ترور سفیر روسیه روابط مسکو-آنکارا وحل بحران سوریه راهدف گرفته است

ترور سفیر روسیه روابط مسکو-آنکارا وحل بحران سوریه راهدف گرفته است

رئیس جمهور روسیه ترور سفیر این کشور در ترکیه را اقدامی تحریک آمیز در جهت لطمه به روابط خوب مسکو-آنکارا و حل و فصل بحران سوریه برشمرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، «ولادیمیر پوتین» رئیس جمهور روسیه اعلام کرد که هدف از ترور سفیر این کشور در آنکارا اقدامی تحریک آمیز در جهت هدف قرار دادن روابط خوب روسیه-ترکیه و حل و فصل بحران سوریه است.

پوتین در نشستی خبری گفت: باید بفهمیم چه کسی دستور ترور سفیر روسیه در آنکارا را صادر کرده است.

رئیس جمهور روسیه همچنین این حادثه را به بازماندگان «آندرئی کارلوف» سفیر روسیه در ترکیه تسلیت گفته و نسبت به اعطای نشان دولتی به وی دستور داد.

پوتین همچنین اظهار داشت که تنها پاسخ به ترور سفیر این کشور در آنکارا تقویت مبارزه با تروریسم خواهد بود.

برگزاری نشستی در کرملین به ریاست پوتین

در همین حال در پی ترور سفیر روسیه در آنکارا نشستی به ریاست «ولادیمیر پوتین» رئیس جمهور این کشور در کاخ کرملین برگزار شد. پوتین در این نشست نسبت به تقویت تدابیر امنیتی در تمام سفارتخانه های روسیه دستور داده و حفظ سلامت دیپلمات های روس توسط مقامات ترکیه را خواستار شد.

لازم به ذکر است که سفیر روسیه در آنکارا روز دوشنبه در جریان یک نمایشگاه عکس در آنکارا پایتخت ترکیه مورد حمله مسلحانه قرار گرفته و کشته شد.

سخنگوی وزارت خارجه روسیه در واکنش به ترور سفیر این کشور در ترکیه گفت: امروز روزی اسفناک در تاریخچه کشورمان است.

«ماریا زاخاروا» سخنگوی وزارت خارجه روسیه به دنبال حادثه ترور سفیر این کشور در ترکیه در اظهاراتی این رویداد را تراژدی غمباری برای مسکو توصیف کرد.

همچنین روسای جمهور روسیه و آنکارا به صورت تلفنی در این خصوص صحبت کردند. سخنگوی ریاست جمهوری ترکیه اعلام کرد که «رجب طیب اردوغان» رئیس جمهور این کشور در تماسی تلفنی با «ولادیمیر پوتین» رئیس جمهور روسیه اطلاعاتی را در خصوص ترور سفیر این کشور در آنکارا به وی ارائه کرد.

کد مطلب 3854649

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