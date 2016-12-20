بعضی صداها رو نمیشه گوش نکرد/ برآورده شدن آرزوی بیست و چند ساله

به گزارش خبرنگار مهر، رستاک حلاج خواننده و ترانه سرای موسیقی پاپ که با عاشقانه های منحصر به فرد خود بین طرفدارانش جایگاه ویژه ای پیدا کرده است، شامگاه 29 آذرماه در سالن میلاد نمایشگاه بین المللی روی صحنه رفت.

وی با خواندن قطعه «بی دلیل» روی صحنه ظاهر شد و بعد از آن به کسانی که این شب را برایش ماندنی کرده بودند خوش آمد گفت و اضافه کرد: ممنون که آرزوی بیست و چند ساله من را برآورده کردید. قول می دهم همین امشب جبران کنم.

«هوایی» و «عشق» قطعاتی بودند که در ادامه این کنسرت اجرا شد و سپس رستاک آهنگ «جوون مرگ» را در میان استقبال پرهیاهوی حاضران خواند. اگر چه در آلبوم این خواننده «عشق» با همصدایی کاوه آفاق خوانده شده است اما رستاک این قطعه را به تنهایی اجرا کرد و از آفاق به عنوان یکی از مهمانان ویژه خود در کنسرت این شب نام برد.

«پاییز سال بعد» یکی از قدیمی ترین ترانه های این خواننده نیز خوانده شد که نه تنها مورد استقبال قرار گرفت بلکه بخش اعظم این قطعه با صدای حاضران به گوش می رسید.

«آخر اسفند» دیگر آهنگی بود که رستاک با خواندنش باز هم ثابت کرد همچنان تاریخ و فصل ها در ترانه هایش شناسنامه کاری او محسوب می شوند.

«شرابی»، «غلط»، «زیباتر» و «حال و روز» دیگر قطعات پرطرفدار این خواننده پاپ هم مورد اقبال طرفدارانش قرار گرفت که رستاک را به وجد آورد.

بعد از اجرای یکی از اولین قطعه های خاطره انگیز به نام «حواست نیست»، وی با اجرای یک ترانه جدید حاضران را سورپرایز کرد که حال و هوای پاییزی اش از ابتدا با این بیت آغاز می شد: «یه عمره هرجا رد پاییزه به یادت می افتم».

«نسکافه» سیزدهمین قطعه ای بود که رستاک خواند و آهنگ «دانشگاه» را نیز به همه دانشجویان حاضر در این کنسرت تقدیم کرد.

اجرای قطعه «یه صداهایی» با پخش کلیپی همراه با تصاویر بزرگان و مشاهیر صدای موسیقی ایران مثل یک اتفاق خوشایند در این شب خوش نشست و فضای متفاوتی را رقم زد. این ترانه که به صدای ماندگار خوانندگان محبوب تاریخ موسیقی ایران اشاره دارد با کلیپی از تصاویر چهره های این عرصه همراه بود که حاضران را بیشتر سر ذوق آورد.

رستاک «دریا» را به درخواست شمار زیادی از حاضران اجرا کرد و پس از آن با خواندن «رسیدن زمستون» شب یلدا را به همه طرفدارانش تبریک گفت و با بازخوانی «عشق» از همه خداحافظی کرد.

علاوه بر کاوه آفاق، مهدی یراحی، مهراوه شریفی نیا، نرگس محمدی، علی اوجی، مهرداد نصرتی و نیکان ابراهیمی دیگر مهمانان این شب بودند.