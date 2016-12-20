بانک اطلاعاتی بانوان سرپرست خانوار استان بوشهر تهیه شود

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالکریم گراوند بعد از ظهر سه شنبه در نشست تخصصی بانوان استان بوشهر اظهار داشت: یکی از شعارهای دولت تدبیر و امید فراهم کردن موقعیت متوازن بدون نگاه جنسیتی به افراد در جامعه بوده است و در سطوح مختلف تحقق این وعده را شاهد هستیم.

وی افزود: بانوان ما نشان دادند که در عرصه‌های مختلف توانسته‌اند پا به پای مردان و در برخی موارد بهتر از مردان در جایگاه‌های مختلف موفق باشند.

معاون استاندار بوشهر با اشاره به وجود زنان سرپرست خانوار در استان خاطرنشان کرد: طلاق، فوت و یا ناتوانی سرپرست برخی از زنان اکنون بعنوان سرپرست خانواده خود هستند و باید از کمک‌های ویژه برای تسهیل در زندگی برخوردار شوند.

گراوند گفت: یکی از ارکان اصلی در راستای ارائه خدمات بهتر به افراد آمار و اطلاعات است که باید بانک اطلاعاتی از بانوان سرپرست خانوار و نیازهای آنها تهیه شود.

وی بیان کرد: کار و مسکن جزو نیازهای اصلی و جدی هر خانواده است اما بانویی که مسئولیت مدیریت خانه، تربیت فرزند و تامین معیشت خانواده را دارد نیازمند کمک است و باید با برنامه‌ریزی صحیح مشکلات این افراد را تسهیل کرد.

گراوند گفت: کارگاه‌ها و دوره‌های آموزشی یکی دیگر از نیاز این افراد است که با کسب مهارت‌های زندگی بتوانند در موقعیت‌های مختلف زندگی بهترین راه را انتخاب کنند.