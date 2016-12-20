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۳۰ آذر ۱۳۹۵، ۱۷:۱۶

معاون استاندار بوشهر:

بانک اطلاعاتی بانوان سرپرست خانوار استان بوشهر تهیه شود

بانک اطلاعاتی بانوان سرپرست خانوار استان بوشهر تهیه شود

بوشهر - معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار بوشهر گفت: یکی از ارکان اصلی در راستای ارائه خدمات بهتر به افراد آمار و اطلاعات است که باید بانک اطلاعاتی از بانوان سرپرست خانوار تهیه شود.

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالکریم گراوند بعد از ظهر سه شنبه در نشست تخصصی بانوان استان بوشهر اظهار داشت: یکی از شعارهای دولت تدبیر و امید فراهم کردن موقعیت متوازن بدون نگاه جنسیتی به افراد در جامعه بوده است و در سطوح مختلف تحقق این وعده را شاهد هستیم.

وی افزود: بانوان ما نشان دادند که در عرصه‌های مختلف توانسته‌اند پا به پای مردان و در برخی موارد بهتر از مردان در جایگاه‌های مختلف موفق باشند.

معاون استاندار بوشهر با اشاره به وجود زنان سرپرست خانوار در استان خاطرنشان کرد: طلاق، فوت و یا ناتوانی سرپرست برخی از زنان اکنون بعنوان سرپرست خانواده خود هستند و باید از کمک‌های ویژه برای تسهیل در زندگی برخوردار شوند.

گراوند گفت: یکی از ارکان اصلی در راستای ارائه خدمات بهتر به افراد آمار و اطلاعات است که باید بانک اطلاعاتی از بانوان سرپرست خانوار و نیازهای آنها تهیه شود.

وی بیان کرد: کار و مسکن جزو نیازهای اصلی و جدی هر خانواده است اما بانویی که مسئولیت مدیریت خانه، تربیت فرزند و تامین معیشت خانواده را دارد نیازمند کمک است و باید با برنامه‌ریزی صحیح مشکلات این افراد را تسهیل کرد.

گراوند گفت: کارگاه‌ها و دوره‌های آموزشی یکی دیگر از نیاز این افراد است که با کسب مهارت‌های زندگی بتوانند در موقعیت‌های مختلف زندگی بهترین راه را انتخاب کنند.

کد مطلب 3855407

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